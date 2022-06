Sergio Salomón Céspedes Peregrina, indicó que se mantiene el cabildeo con los diferentes grupos legislativos a fin de lograr consensos en las designaciones del Instituto de Transparencia, así como para la Unidad de Evaluación y Control del poder legislativo.

En entrevista el legislador indicó que buscará generar los consensos, y que el ITAIP siempre llama la atención por la relación que tiene con la ciudadanía, y se busca que en la sesión del jueves se puedan tener mayoría pero respetando la individualidad de cada legislador.

Del nombramiento de la titular de la Unidad de Evaluación y Control del Congreso del Estado, señaló que es un área interna del poder legislativo y se analizaron varios perfiles, y el tema es estrictamente técnico para poder un importante paso en la vida de los entes fiscalizados.

Señaló que cualquier persona debe tener mucha claridad para poderse manejar con total transparencia y apegado a lo que marca la ley.

Seguridad

Por otra parte al referirse a la situación de inseguridad que se vive en la capital, dijo que el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez, no puede seguir evadiendo su responsabilidad, debe cumplir sus compromisos de campaña y garantizar la seguridad en Puebla.

Expresó que es lamentable el incremento en el número de casos de ejecuciones y asaltos registrados en diferentes puntos de la ciudad y la falta de una estrategia contundente de combate de la delincuencia por parte del Ayuntamiento de Puebla.

Consideró que Rivera Pérez deberá evaluar los mínimos resultados de su administración en el combate de la inseguridad y dejar de pensar solo en obras de infraestructura reorientando estos recursos para dotar de armamento a los policías y la compra de patrullas.

“Si fuera necesario tienen que hacerlo, es importante que entiendan cuál es el momento y la circunstancia que están viviendo. El tema de seguridad es uno de los que se ha dicho que se contiene porque no se acaba, entonces, hay que contenerlo cada día porque no se puede dejar que siga creciendo y si no que me hagan favor de revisar sus compromisos de campaña”.

Céspedes Peregrina agregó que este llamado aplica, también, para los 216 presidentes municipales de Puebla y que de manera inmediata prioricen la seguridad de los ciudadanos antes de ejecutar proyectos de obra pública que podrían esperar.