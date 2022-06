La detención del ex candidato a la gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Javier N., acusado de ser el autor intelectual del feminicidio de la abogada Cecilia Monzón Pérez, muestra la descomposición de una clase política que tuvo el poder en Puebla, afirmó el gobernador, Miguel Barbosa Huerta.

“Si hoy hicieron esto, qué no habrán hecho cuando estuvieron en los cargos públicos, pero vienen de esa época en que el poder servía para beneficiarse. No hablemos del poder como si fuera algo que afecta a todo hombre y a toda mujer en todo tiempo, esto es parte de una coyuntura. Si el que tiene el cargo más importante se pervierte, se descompone, todo lo de abajo se descompone”.

Javier N. fue detenido este lunes por el presunto asesinato de la también activista, con quien tenía un conflicto legal por la pensión alimenticia del hijo de ambos.

Junto con el ex secretario de Gobernación, también fueron detenidos Santiago N., su ex secretario particular y ex delegado de Relaciones Exteriores, además de Jair N., sobrino del político, quien sería uno de los ejecutores del homicidio.

“Estamos muy sorprendidos de la revelación que la fiscalía hizo. Advierto que yo conocí, en detalle, cómo fueron evolucionando las investigaciones, pero ya en su conjunto, así como su resultante, hasta como hoy está, es sorprendente para todos”, expresó Barbosa Huerta.

Perversión del poder

Barbosa Huerta advirtió que el poder puede afectar el comportamiento de las personas, en referencia al presunto crimen del que es acusado Javier N.

“Analicen ustedes cómo las vidas personales de todos ellos, los de las épocas anteriores, se descompusieron, se degradaron. No es el poder, son los efectos del poder que se pone en manos de gente sin estructura moral, personal, solidez”.

“Si el presidente municipal, en su momento, quien haya sido el jefe del implicado; si el gobernador, el que haya sido el jefe del implicado, pues tenía un comportamiento de descomposición, todo estaba descompuesto alrededor; pero eso no es el poder, son los efectos del poder en ciertas personas y en cierto tiempo, y ese poder descompuesto genera privilegios y muchos privilegios que pueden hasta añorarse”.

Sin privilegios

Durante su conferencia de prensa el gobernador advirtió que quien se beneficia violando la ley, no ejerce el poder, solamente comete delitos.

“Los hombres que ejercen cargos no tienen poder, son servidores públicos, el poder es el cumplimiento de la ley, no los beneficios, no torcer la ley, quien tuerce la ley no ejerce el poder, comete delitos”.

Agregó que en el caso de Javier N. no habrá impunidad, ya que nadie está por encima de la ley.

“Qué pensaba este señor, en caso de que se pruebe todo, hacer este acto de maldad y perversión, prepararlo con ciertas personas, los implicados en este delito como autores materiales y el otro intelectual, y que, si hubiera una investigación, cuando se llegara a encontrar un vínculo que lo llevara a él, ya no se iba a tocar la investigación como fue la práctica en los tiempos de ellos, créanme que no”.

Pena máxima

Barbosa Huerta reiteró que se debe pedir la pena máxima en contra de los feminicidas de Cecilia Monzón Pérez.

También llamó a la parte afectada a presentar pruebas para que el caso se resuelva pronto.

“Ya es función de la autoridad judicial, pero que va acompañada con la participación de la fiscalía, del ministerio público y, desde luego, de los agraviados que quieran apersonarse a aportar elementos de prueba, más que hacer marchas, más que hacer declaraciones protagónicas, aportar elementos de prueba (…) Y si existe responsabilidad, como hoy se revela, quienes cometieron el delito como responsables intelectuales o responsables materiales tengan la pena máxima de este feminicidio”.

Finalmente, el Ejecutivo Estatal mantuvo su respaldo al trabajo realizado por la Fiscalía General del Estado (FGE) en el esclarecimiento de estos hechos.