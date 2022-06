La presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, Aurora Sierra Rodríguez sostuvo que si alguien se dice panista debe ser congruente sobre todo cuando ocupa un cargo público, y exigió a la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Paola Angón poner fin a la opacidad con la que está manejando los recursos públicos, y los contratos que ha realizado su administración.

Luego del exhorto que presentó en el pleno del Congreso la semana pasada, la legisladora también del mismo partido, señaló que la obligación de cualquier funcionario sin importar el partido al que pertenezca, es la rendición de cuentas, ya que la presidenta municipal ya sobrepasó los límites de muchas situaciones que los ciudadanos están esperando conocer.

Señaló que el exhorto va dirigido a la presidenta municipal de San Pedro Cholula, para que transparente los contratos que ha realizado desde el inicio de su administración, ya que a ocho meses no se cuenta en la página de transparencia con la información financiera, y ha sido un desaseo en las finanzas municipales.

La diputada precisó que el llamado se hace de manera congruente porque el Partido Acción Nacional ha sido promotor de los buenos gobiernos.

“Yo no puedo ser omisa más allá de todo el oficio político que le he venido teniendo. Para que yo llegara al punto del exhorto es porque antes tuve ya las entrevistas suficientes con los regidores que no le aprobaron la modificación de presupuesto”.

Comentó que se dio a la tarea de conocer la decisión de los integrantes del cabildo de San Pedro, y es lamentable saber lo que se ha encontrado, todo el desaseo, y es lo que molesta a los ciudadanos.

Expresó que diversos sectores de la sociedad han señalado que están molestos por muchas situaciones, y precisó que aunque fue muy prudente, que tuvo el oficio político de buscarla en su momento sin tener la respuesta adecuada, tuvo que actuar.

“Consideré que es importante mi función cómo diputada y presidenta de la mesa directiva, exhortar ante esa situación a uno de los municipios más importantes de la zona metropolitana”.

Recordó que el presupuesto de egresos lo publicó casi ocho meses después, pero hay muchas cosas más, desde lo más básico, como el no exhibirse los libros pertinentes, los capítulos correspondientes al tema de personal, las bajas.

Advirtió que mucha información que incluso de no corregirse, la motivará a seguir exhortando, además de que la propia presidenta no se abre a los canales de oficio político.

Aclaró que no se trata de un tema personal, y precisó que como diputada está poniendo muestra de que va más allá del color, y debe ser congruente con los principios de profesa, e indicó que es maestra en fiscalización y rendición de cuentas.

Finalmente aseguró que hay mucho descontento de muchas situaciones, y se espera que el exhorto sirva para que mejoren las cosas, y puede servir a la propia administración para que mejore en los próximos meses.