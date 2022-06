La diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Leal Rodríguez, presentó una reforma a la Constitución Política de Puebla, en el artículo 63 para eliminar el candado que exige 120 mil firmas a los ciudadanos que quieran presentar una iniciativa de ley.

Señaló que la ley establece que cualquier persona puede entregar al Poder Legislativo una propuesta de reforma o nueva normativa, siempre que el documento esté respaldado por la firma de 120 mil personas, que representa el 2.5 por ciento del total de votantes.

La legisladora advirtió que esta restricción vulnera el derecho de los ciudadanos quienes no puede promover algún cambio a las leyes y deben esperar a que sea presentado por un diputado, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) o el titular del Poder Ejecutivo.

“Los ciudadanos siguen teniendo cada día más la necesidad de participar en las decisiones del país y esto va a tener que ir de la mano con la facilidad para presentar iniciativas; es decir, que no haya obstáculos en el camino y se pueda generar una aportación efectiva y lograr un mayor involucramiento por parte de las personas”.

Leal Rodríguez expresó que se establecerán plazos para que estas iniciativas ciudadanas sean dictaminadas por las comisiones legislativas correspondientes y en caso que los diputados incumplan el tiempo se podrá presentar un reclamo formal al Congreso.

Precisó que en caso que la iniciativa tenga algún error o deficiencia se tendrán que corregir el documento en un plazo no mayor a 30 días y de no hacerlo se tendrá por no presentada la propuesta y se procederá a su archivo como asunto concluido.

Recordó que el artículo 63 de la Constitución de Puebla exige el 2.5 por ciento de firmas del total de electores en el Estado, lo que aproximadamente equivale a recabar 120 mil firmas, por lo que la legisladora enfatizó en que se debe evolucionar para que cualquier ciudadano pueda presentar una iniciativa como si fuera un diputado o diputada.

Dijo que la propuesta es para que la ciudadanía pueda entregar de manera directa al Congreso del Estado de Puebla proyectos de creación, modificación, reforma, adición, derogación o abrogación de leyes o decretos respecto a las materias de competencia legislativa y conforme a los requisitos que se proponen en las mismas.

“La presentación de iniciativas es un derecho político de las y los ciudadanos para poder llevar un proyecto o ley ante el Congreso, es un mecanismo de participación por el cual se concede a la población la facultad para entregar propuestas ante los órganos legislativos, es una figura que pretende involucrarlos en la construcción del marco normativo y de las nuevas ciudades”.

Destacó que las ventajas de la reforma son que desburocratiza el trámite como actualmente está regulado, ya que quita la carga presupuestal, de personal, tiempo, entre otras, a las autoridades electorales para que verifiquen la autenticidad de las firmas, siendo que el nuevo método permite ahorrar pasos y transitar a un procedimiento mucho más lógico, razonable, eficiente y eficaz.

