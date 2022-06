El diputado por el Partido del Trabajo (PT), Mariano Hernández Reyes, pidió separar el frenar el avance de la derecha, con el tema de la línea de crédito que solicitará la administración de Eduardo Rivera, e indicó que a diferencia de otras administraciones cuando se contrataba deuda de manera discrecional y se endeudaba las siguientes administraciones, ahora la propuesta es que se va a cubrir dentro de la administración.

En entrevista el legislador expresó que los principios del PT son claros en contra de la derecha, pero aclaró que lo anterior es independiente a lo que quieran cuestionar sobre la manera de que se trató el tema del crédito del ayuntamiento de la capital que está generando mucho ruido

Recordó que fue legislador en la LVI Legislatura con el Marinismo, y LIX con el Morenovallismo, y se solicitaban deudas a discreción y dejaban endeudadas a las siguientes administraciones.

Hernández Reyes señaló que la ley se reformó claramente en torno a la contratación de líneas de crédito que no son deuda, pero se les permite generar créditos a través de sus propias participaciones.

Comentó que el propio gobernador Luis Miguel Barbosa reconoció que Puebla tiene una capacidad de pago, y es un tema que no tiene colores partidistas, ya que hay que tener sensibilidad en las colonias populares.

Indicó que se viene de dos años de una pandemia y es grave, además de que esa reactivación no se vio en la administración municipal pasada.

Insistió que el apoyar a la capital no implica quedar fuera de un proyecto, además de que como representantes legislativos no se puede generar ruido por el tema de colores y que la capital siga estancada.

Señaló que el gobernador tanto los legisladores lo que piden es que haya transparencia en el proceso de licitaciones que se harán con ese recurso.

Dijo que el compromiso será que se pague antes de octubre de 2024, y el tema principal es que haya una recuperación sin colores partidistas.

Por la alianza

Posteriormente el también integrante de la coordinadora del Partido del Trabajo, dijo que está totalmente convencido que el proyecto de nación es la ruta de la transformación que necesita el país, y se va en un proceso federal con Morena, mismo que es indiscutible que haya algunos aliados progresistas en algunos estados

Comentó que a nivel federal la coalición o la alianza Morena-PT va más firme que nunca, la militancia está convencida de que seguirán coaligados para las diputaciones federales, Senado, así como la presidencia de la república.

Señaló que lo anterior no está cuestionado, y el Partido del Trabajo sabe que la gubernatura, ayuntamientos y diputaciones locales también se van a ver favorecidos.

“En el partido no hay duda, hay unidad, trabajo y se está generando una conciencia real de no dejar avanzar la derecha, pero no se podrán obstáculos a Puebla”.