Tras ser nombrado líder moral de Morena en Puebla por el senador Alejandro Armenta Mier, el gobernador, Miguel Barbosa, descartó serlo, pues el término no existe en la izquierda.

“Ese término de líder moral no existe en la izquierda. Si ustedes le preguntaran a Andrés Manuel (López Obrador) si se considera líder moral, va a decir que no; somos líderes políticos y estamos obligados a tener un desempeño con características específicas, pero a todos los que nos ponen en esa condición, les decimos gracias, tampoco hay que ser groseros”.

El mandatario poblano se refirió a las palabras del legislador de Morena, a quien le agradeció la deferencia.

“Yo tengo consideración por todos a los que me respetan, y yo respeto a todos los que me respetan, los que se pasan de listos, nunca pongo la otra mejilla, no me van a enseñar a actuar”, añadió.

También llamó a los políticos de Puebla a cuidar las formas, con la finalidad de no descomponer el ambiente, como sucedió en el pasado.

“Los escenarios políticos siempre están cargados de formas y hay que ser cuidadosos. Si hubiéramos sido cuidadosos en los escenarios políticos desde 2020 para acá, las cosas estarían mejor, pero no fue así. Por eso hay que recomponer las cosas”.

Negó que actualmente haya sumisión política en Puebla, ya que, a diferencia de otras administraciones, ahora existe libertad de expresión.

“Hoy nadie toma una actitud de sumisión política, un gobierno de izquierda no admite este tipo de situaciones como fuera con los gobernadores anteriores. Recuerden como era el trato hacia ellos, de sometimiento, de miedo. Recuerden tanto a los gobernadores del PAN como a los gobernadores del PRI”.

Afirmó que el viejo estilo de gobernar fue roto por Morena, y reiteró que no existen complicidades como en el pasado.

“El viejo estilo de gobernar, el viejo estilo de hacer política, lo rompimos, no existe ya porque no trazamos ninguna relación de complicidad con nadie. Dejamos que todos se expresaran libremente. En la izquierda no hay de esto, en Puebla no lo hay, también”, concluyó Barbosa Huerta.