Al desaprobar las denuncias que Moisés Ignacio Mier Velazco presentó contra compañeros suyos de Morena, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de ese partido, Mario Martín Delgado Carrillo, pidió “que se investigue” el contexto del caso que tiene como eje el involucramiento del poblano en una trama de lavado de dinero, que descubrió la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en las empresas y los socios del coordinador del Grupo Parlamentario morenista en la Cámara de Diputados: “no puede haber privilegios para nadie”, sentenció.

En conferencia de prensa este lunes, Delgado literalmente abandonó a su suerte a Mier, pues dijo que esta “confrontación” entre militantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) deben dirimirla las autoridades.

Moisés Ignacio anunció en sus redes sociales que interpuso denuncias contra el ex titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo; el senador Alejandro Armenta Mier, su primo, y el gobernador Miguel Barbosa Huerta, por presuntamente filtrar la investigación que lo involucra en lavado de dinero, evasión fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que el nuevo titular, Pablo Gómez Álvarez, confirmó hace unas semanas.

A eso se refirió Mario Delgado esta tarde de lunes:

“Respecto de las denuncias, la denuncia que hace el coordinador de los diputados, él lo explica en su video, es la respuesta a una serie de denuncias que han hecho contra él y contra su familia, y pues es un asunto entre ellos, que resuelvan las autoridades, que se investigue lo que se tenga que investigar.

“Yo creo que no debe haber, en ningún caso abuso de poder, no puede haber privilegios para nadie”, dijo al referirse a Mier Velazco.

Agregó que “mi opinión es que diriman sus diferencias y que recurran a las instancias correspondientes...”.

Luego, se refirió a la unidad interna de Morena y la complicación que Mier, con sus denuncias, presenta a ésta: “pues evidentemente hay una confrontación, no podemos decir que no; no queremos que esto afecte al proceso interno de renovación, por eso en este comité organizador están representantes de todos y estamos haciendo todo por consenso”, expresó Delgado en la conferencia en la que presentó a los dirigentes nacionales y locales y los avances de los trabajos de reorganización interna.

Infórmese, le dice el gobernador

Sin embargo, Delgado, quien también ha sido señalado como socio de Mier en varios negocios y empresas, dijo que no puede haber, tampoco, abuso de poder ni persecución política.

“Un gobierno de Morena debe ser siempre ejemplo de respeto a la ley. Estamos hablando justamente de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha terminado con cualquier tipo de persecución política y ese es un ejemplo que todas y todos los gobernantes en el país deberían seguir”.

En su cuenta de Twitter, el gobernador Miguel Barbosa, de botepronto, respondió con ironía: “como siempre de imparcial y veraz @mario_delgado. Infórmese”.