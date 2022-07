Continúa el conflicto en el Sindicato de Burócratas, luego de que Martha Rodríguez Salinas, dirigente de Movimiento por la Democracia, confirmó que interpuso un recurso de revisión más, que seguirá frenando que haya secretario general.

El movimiento, confirmó que lo realizó ante el juzgado séptimo de distrito, por lo que demostrar a la justicia federal que no hay personalidad jurídica de quienes se ostentan como comité ejecutivo.

Y es que aseguró que la ex dirigente sindical Virginia Socorro Meza Cruz, con un grupo de su gente se ostentan como Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (STSPEPYOD).

Aseguró que el objetivo de Movimiento por la Democracia es corroborar que Jhovani Oliver Gallo no es el dirigente sindical, puesto que se debió reponer la asamblea en la que se eligió el Comité Electoral que organizó la elección de la que ahora se presenta como nueva dirigencia.

Fue el pasado miércoles cuando Martha Rodríguez, realizó el recurso de revisión en los tribunales.

Sin embargo, en un comunicado a los trabajadores, rechazó que la medida sea con el fin de dilatar el procedimiento legal que está en curso, como lo señaló la ex líder Virginia Socorro Meza Cruz.

De este modo, también invitó a Meza Cruz a que desista de los amparos que ha interpuesto para hacer que Oliver Gallo sea reconocido como líder sindical de los burócratas en Puebla.

“(Que) deje de actuar como mercenaria, que sepa de una vez que no me voy a cansar de luchar hasta liberar a nuestro sindicato, aunque sea la última de la fila. Son tan cobardes que siempre mandan sus anónimos y no los firman”, expresó la dirigente de Movimiento por la Democracia.

“Metimos recurso de revisión para analizar la esencia de todo porque Virginia (Meza Cruz) y el Comité Electoral están usurpando funciones”, indicó Rodríguez Salinas en un mensaje enviado a los trabajadores estatales.

Aseguró que busca mostrar a los jueces que, ante la inexistencia de un Comité Ejecutivo, la base trabajadora se encuentra en estado de indefensión por medio de los tribunales.

Finalmente insistió que urge que se lleve a cabo una asamblea para elegir a un nuevo representante de los burócratas estatales.

El Sindicato de Burócratas permanece acéfalo desde que inició 2022, luego de que la elección en la que fue elegido Jhovany Oliver Gallo. fue impugnada ante tribunales laborales.

Mientras tanto, fue resuelto el número de expediente: 1998/2021 de juicio de amparo interpuesto por Martha Rodríguez Salinas, en el que pretendía echar abajo la elección pasada, en la que resultó ganador Jhovany Oliver Gallo.

Señala que el expediente que la sentencia está basada por su propio derecho y con interés difuso de los trabajadores sindicalizados afiliados al STSPEPYOD; y, Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 124 y demás relativos de la Ley de ÚNICO.

“La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Martha Rodríguez Salinas, por su propio derecho y con interés difuso de los trabajadores sindicalizados afiliados al Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados, contra el acto reclamado y la autoridad responsable precisados en el considerando segundo, por las razones expresadas en esta sentencia”, parte del documento publicado.

Ahora, según simpatizantes de Oliver Gallo, aseguran la autoridad judicial federal tendrá que informar a las estatales para que haya toma de nota finalmente.