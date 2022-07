El presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, Roberto Solís Valles, pidió al presidente municipal Eduardo Rivera Pérez, presente las denuncias correspondientes por las patrullas inservibles que le dejaron o será cómplice del daño a las finanzas públicas.

En entrevista el legislador por Morena reconoció que la renovación del parque vehicular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fue una buena decisión para incrementar el patrullaje en la ciudad y reducir el alarmante índice de inseguridad que priva en la capital.

Dijo que si el presidente municipal está señalando que la mitad de las patrullas son chatarra debe presentar la pruebas y denunciar ante la Contraloría Municipal y la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que se aplique la ley.

“Como ha dicho el Ejecutivo, aquí no se mezcla lo político con el tema de respetar la ley, entonces, que no solamente se queje y que actúe porque es mucho de tirarse al suelo y después no actúe. Que presente las pruebas porque si lo dejaron todo mal, entonces, hay que hacer responsable a la pasada administración y que no todo lo haga la Auditoría o el Gobierno del Estado”.

Solís Valles exhortó al presidente municipal a que no rehúya de su responsabilidad y que emprenda las acciones correspondientes para que se apliquen sanciones en contra de la ex alcaldesa, Claudia Rivera Vivanco, por el abandono y falta de mantenimiento de las patrullas de la SSC.

Por otra parte al referirse a la permanencia o destitución de Consuelo Cruz Galindo al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) el legislador indicó que debe considerarse con base en los resultados alcanzados en su gestión.

Advirtió que desafortunadamente la incidencia delictiva en la ciudad está incrementando de manera alarmante y los ciudadanos tienen miedo de salir a las calles o abordar el transporte público porque podrían ser víctimas de los amantes de lo ajeno.

Cuestionado sobre la urgencia de un relevo en la SSC para abatir la criminalidad en la capital, respondió que esa es una facultad exclusiva del alcalde, Eduardo Rivera Pérez, pero debe ser responsable y evaluar el desempeño para tomar una decisión.

“Eso no me toca a mí porque eso debe se debe analizar con base en indicadores y eso te permite tomar decisiones, únicamente lo que estoy diciendo es que en la percepción las cosas están mal, no nos sentimos seguros y nadie en las calles está sintiendo que se haga algo de forma fortalecida en el tema de seguridad pública”.

Solís Valles consideró que mientras no se realice un ajuste en la SSC los poblanos podrían estar en un riesgo latente de ser víctimas de la delincuencia a pie en las calles de la ciudad y a bordo del transporte público.