El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, afirmó que no le interesa tener comunicación de ningún tipo con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

De esta forma, el mandatario poblano se refirió a la posibilidad de que la denuncia presentada por el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velazco, contra él; el senador Alejandro Armenta Mier; el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo; y el fiscal del estado, Gilberto Higuera Bernal, sea un mensaje del líder morenista respecto a quién decidirá las candidaturas del partido.

“No sé, realmente, yo no hablo con Mario Delgado como para preguntarle: ¿tú fuiste? No me importa, no me importa cualquier comunicación íntima, política y de cualquier índole de Mario Delgado y de Mier, no me importa, así que puede ser o no ser”.

Recordó que los nombres de los abanderados se deciden en distintos niveles, pero que no se trata de nada nuevo.

“Todas las candidaturas de los partidos se deciden desde los diferentes niveles de dirección política, eso no es nada nuevo, solo que, para tomar esa decisión política, se tienen que atender a los procedimientos, de lo contrario, las candidaturas y su definición se vuelven de consecuencias políticas malas para los mismos partidos y para los resultados electorales de la elección de que se trata”, advirtió el mandatario poblano.

Esta semana, Miguel Barbosa mostró sus desacuerdos con Mario Delgado Carrillo, luego de que el segundo pidiera al titular del Ejecutivo y al legislador federal morenista, resolver sus diferencias ante las autoridades competentes.

La denuncia presentada por Mier Velazco ante la Fiscalía General de la República (FGR), en la que incluyó al gobernador, fue por la filtración de una investigación de la UIF que lo involucraría en lavado de dinero y evasión fiscal.