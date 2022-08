El nuevo dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) sección XXV, Julio Alfredo García acusó que en la gestión de la ahora ex secretaria general, Patricia Parra Maldonado, no hubo resultados, por lo que no habrá seguimiento a sus propuestas.

En entrevista, señaló que los aproximadamente 10 mil integrantes o agremiados a la sección están inconformes con el desempeño de la pasada gestión sindical.

De este modo, adelantó el líder sindical que no dará seguimiento al pliego petitorio que presentó su antecesora, pues indicó que hay otras necesidades que cubrir.

Por lo tanto, Alfredo García, sostuvo que están haciendo un análisis para poder determinar con precisión cuáles son estás.

Además señaló que la lideresa lejos de unir, provocó división, incluso entre el mismo Comité Ejecutivo, toda vez que una parte de este mantuvo tomadas durante más de dos años las oficinas del sindicato.

Indicó el líder gremial si hay algunas situaciones por las cuales hay inconformidad actualmente, también se puede deber a que hay desconocimiento de las condiciones generales de trabajo y a que no ha habido representantes que exijan que se hagan valer los derechos laborales.

Espaldarazo

Asimismo el líder sindical indicó que Integrantes del SNTSA, dieron un espaldarazo al gobernador Miguel Barbosa Huerta, de no entregar el sistema de salud estatal al programa IMSS-Bienestar.

Julio Alfredo García, señaló que se había generado entre los sindicalizados incertidumbre y miedo de perder plazas, derechos laborales y prestaciones ganadas.

“Si no se nos dice en un momento dado qué derechos o beneficios tendremos, pues estamos en riesgo de perder lo que ya tenemos” aseveró el líder.

Por lo tanto, reconoció que llegó un poco de tranquilidad que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, haya declarado que no firmará ningún acuerdo de colaboración en tanto no haya claridad en el programa.

“No sabemos cuáles son los beneficios, sí sabemos cuáles son nuestros derechos que en este momento están protegidos por la ley”, sostuvo el dirigente.

La semana pasada, el mandatario estatal señaló que el sistema de salud en Puebla se mantendrá a resguardo del gobierno estatal porque funciona y es mejor que el IMSS-Bienestar, a cargo de la federación.

Incluso sentenció estar en contra a una reforma a la Ley General de Salud para eliminar los hospitales psiquiátricos.

“No hay claridad y entonces no podemos, precisamente, comparar. Se dice que vamos a tener bases, aquí tenemos bases; se dice que vamos a tener derechos, aquí tenemos bien claros nuestros derechos”, añadió.

Indicó que la zozobra es por la falta de claridad en los alcances o efectos que tendrá la federalización de la nómina y basificación del sector salud, la prestación de servicios médicos y la entrega de medicamentos, a través del programa federal,

Por lo tanto, señaló que la dirigencia nacional está atenta a que no haya cambios en la Ley del ISSSTE -que rige a los empleados que cuentan con base- que pudieran afectarlos.