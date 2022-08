El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, advirtió que la Dirección General de Contaminación Visual revisará la legalidad de los espectaculares que promocionan el informe de labores del diputado federal Ignacio Mier Velazco, ya que fueron ubicados en lugares prohibidos.

Recordó que, desde el inicio de su administración, hubo cambios a la ley, los cuales impiden el uso de estas estructuras para promoción política.

“Se estableció la prohibición de utilizar espectaculares para fines políticos, independientemente de que sean en zonas estatales o zonas municipales, nunca en áreas verdes, pero aún en zonas municipales o en áreas privadas, hay prohibición de que los espectaculares sirvan para fines de publicidad política”, detalló.

Este fin de semana, los anuncios de Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, aparecieron en distintas zonas de la ciudad y en el Centro Histórico, para promocionar su informe de actividades.

Barbosa Huerta adelantó que el legislador podría quejarse porque su publicidad sea retirada, aunque no cumpla con lo marcado por la ley.

“Será la Dirección de Contaminación Visual la que revise la legalidad de los espectaculares, porque luego, seguramente, el beneficiario va a ir a chillar a la federación: me están atacando, es ‘fuego amigo’, vengan a apoyarme; porque es el estilito del chillón ese”, expresó el mandatario poblano en su conferencia de prensa.

Mier Velazco es uno de los aspirantes a la candidatura de Morena para la gubernatura de Puebla, rumbo a las elecciones de 2024.

Ayuntamiento pide retirar publicidad

Al revelar que el gobierno de la ciudad pidió al par de empresas responsables de su colocación, el retirar la propaganda política del coordinador de legisladores federales de Morena, Ignacio Mier Velazco, el alcalde Eduardo Rivera Pérez subrayó que hace más de un par de lustros, el Código Reglamentario del Municipio de Puebla (Coremun) prohíbe instalar ese tipo de publicidad en el Centro Histórico.

Durante la noche y madrugada del viernes previo, el morenista se adueñó de los espacios publicitarios en puestos de periódicos para publicitar su cuarto informe al frente de la bancada morenista en San Lázaro.

Entre las ubicaciones de dicha publicidad se encontraban la 5 Sur y Avenida Reforma; en la 2 Oriente y 2 Norte, entre otros puntos de las calles de la Angelópolis.

Refrendó que en el Centro Histórico no se puede instalar propaganda política de ningún partido político, por lo que sería totalmente retirada

Al Ayuntamiento le corresponde cuidar y vigilar ese aspecto para no permitir que se instale ese tipo de publicidad. Pero aclaró que si existe algún tipo de propaganda política, deberá ser la autoridad electoral la que desarrolle las acciones correspondientes y determine si existen faltas.

Bajo ese panorama, pidió a los actores políticos y a los partidos electorales respetar la normatividad del Coremun, la cual impide instalar publicidad comicial. En el transcurso de la semana, insistió, se comenzó a corregir para que no exista esta publicidad que no está permitida.

Agregó que la ley es clara en el sentido que en el Centro Histórico de Puebla no es posible colocar publicidad de tipo político; entonces esta publicidad, que lleva además el nombre de un partido político, no permite que el corazón de Puebla pueda distribuirse, pegarse o colocar publicidad política, pero el gobierno de la ciudad ya habló con las empresas que realizaron esa acción para que la retire.

El alcalde espera que esta misma semana se retire esa publicidad de cualquier lugar visual del Centro Histórico para cumplir con el Código Reglamento Municipal.

No tengan miedo: Mier

Después de darse a conocer el retiro de la publicidad colocada en el Centro Histórico sobre su cuarto informe de actividades, el legislador Ignacio Mier Velazco negó estar realizando propaganda política y pidió al alcalde Eduardo Rivera “no tener miedo” ante su rendición de cuentas.

“Con la novedad de que el presidente municipal, que es mi amigo también, decidió, con base en el Coremun, retirar la invitación que estoy haciendo a los poblanos con motivo de mi cuarto informe como legislador. Es la obligación de los diputados, él lo sabe, que debemos presentar un informe anual”, señaló Mier en un video publicado en redes sociales.

“...Entiendo por qué lo hacen, entiendo por qué lo está haciendo mi amigo el presidente municipal de Puebla… Le quiero decir dos cosas: primero, que no confunda peras con manzanas, porque no es campaña, propaganda… segundo, que no tengan miedo, no me estoy promoviendo, sólo quiero cumplir con mi obligación”, sentenció.

Se desinflan aspiraciones de Mier: analista BUAP

Ante la renovación de la dirigencia estatal en Morena, se disminuyen las posibilidades de que el coordinador de los legisladores federales del partido, Ignacio Mier Velazco, se convierta en el candidato a la gubernatura en 2024.

Así lo refirió el académico y analista político de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Paulino Arellanes, quien también expresó que la nueva presidenta morenista tiene como principal reto “lograr la unidad entre la militancia”.

En entrevista para Intolerancia Diario, dijo que las aspiraciones de Mier Velazco "están desinfladas", en tanto que no prevé que el originario de Tecamachalco pueda obtener el consenso del Comité Ejecutivo Estatal morenista, presidido por Olga Lucía Romero Garci-Crespo.

Retiro por violar Coremun

Cabe mencionar, de acuerdo al artículo 773 –inciso XII –del Código Reglamentario del Municipio de Puebla (Coremun) –con la última reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado el 02 de junio de 2022 –se menciona que, “No se permitirá ningún tipo de anuncios de propaganda política en el Centro Histórico, Áreas Patrimoniales y Monumentos”.

Ante ello, la publicidad del legislador federal colocada durante este fin de semana en diversas casetas de periódicos del primer cuadro de la capital poblana, fue retirada este mismo lunes.