La presidenta del Consejo Nacional del PRD, Roxana Luna pidió a los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) que mantengan el requisito del 3 de 3 que es una protección hacia la niñez, y evita que deudores alimenticios (hombres que incumplen con sus obligaciones de proporcionar alimentación, vestido, sustento a sus hijos menores), puedan acceder un cargo de elección popular.

La también exdiputada federal, señaló que la controversia de Rosario Piedra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al indicar que el 3 de 3 es una iniciativa que presentan varias diputada con la finalidad de que se sancione a los hombres que no han cumplido con la pensión alimenticia, que hayan tenido sentencias por violencia, o que estén en el contexto de una denuncia.

“El 3 de 3 ha sido un antecedente que ha marcado los feminicidios o incremento de violencia hacia las mujeres y puede ser una limitante para quienes ejercen el poder, llámese diputados, regidores, presidentes municipales”.

Precisó que es un tema que está en discusión cuando Rosario Piedra la titular de la CNDH, presenta la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.

“Es un tema que pone en discusión, habría que valorar el interés supremo de la niñez, pues qué pasará con los niños que no tienen garantizada la alimentación, la educación, la vivienda, el vestido, y eso tiene que ver con la obligación que tienen los padres en éste caso de dotar a un menor de edad que no tiene las garantías de trabajar, económicas, y es una obligación que no se puede echar atrás".

Dijo que además, se reconoce ese derecho que tienen los niños, y los únicos obligados para hacer posible lo que establece la constitución son los padres, y es algo que se tiene que respetar.

Recordó los hombres poderosos descuidan a sus hijos, y puso de ejemplo el caso de Cecilia Monzón, al exponer que por no querer cumplir con sus obligaciones, su expareja ordenó un crimen.

Otro ejemplo que agregó Roxana Luna fue el caso de la Ley Vicaria, la cual en Puebla es una realidad, y nace de la demanda permanente de que son muchos hombres que han violentado a las mujeres y se da más en el contexto de quienes ejercen poder económico y político.

Por otro lado, Luna Porquillo sostuvo que si el hombre quiere participar en la política, que cumpla, y la única garantía que se tiene es que sean congruentes.

"Para representar un poder tener una representación de elección popular, tienes que ser congruente con lo que se dice, darle certeza a la ciudadanía de que eres una persona que cumple, que sabe respetar y no debiera de preocupar a los hombres que de alguna manera este requisito referente a la violencia contra las mujeres".

La perredista indicó que en un tiempo en que se incrementó la violencia en contra de las mujeres no se puede dar marcha atrás a los logros que se han tenido.