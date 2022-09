“Es tiempo de siembra”, señaló el presidente del Senado de la República, Alejandro Armenta Mier, al señalar que no se ve en otro lado que no sea el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el 2024, sin dejar de tener sus aspiraciones a la candidatura a la gubernatura.

Así lo señaló en entrevista en Destrozando la Noticia, conducido por los periodistas Enrique Núñez y Leticia Torres, en las instalaciones de la Cámara Alta.

“Lo que cosechamos en esta mesa directiva es trabajo de 4 años, en el 2024 se va a cosechar lo que trabajamos en 33 años”, aseveró.

-¿A eso le apuestas?

-Pues a cosechar, porque siempre cosechas, esta es temporada de siembra, no hay que desesperarse.

-¿Cuánto te puede alejar de tus aspiraciones este cargo que es tan absorbente?

-El trabajo en Puebla es permanente, llevo 26 años en una jornada permanente de apoyo al medio ambiente. Estuve ayer caminando tres horas el Centro Histórico.

Incluso recordó que el sábado pasado estuvo en Xilotzingo, en un torneo de box que realizó la BUAP, la ceremonia de incorporación de la comunidad chiapaneca y el viernes en el Cbtis en una jornada de salud. “El trabajo sigue”, aseveró.

Sobre posibles actos de campaña anticipados, aclaró que no pide el voto, ya que no se encuentra haciendo campaña.

“Es trabajo de mi trabajo legislativo, atendemos temas de salud, son temas a los que tiene uno derecho, como la libertad de expresión y asociación”, sostuvo.

Insistió que no anda promoviendo ninguna situación electoral, ya que los legisladores son gestores y fiscalizadores en ciertos temas, represento al estado, “me vinculo con representantes de poderes en los estados”, aseguró.

Foto: Omar González

“Estoy en contacto sin dejar de atender las responsabilidades que tengo en el Senado de la República, el tiempo que recorté en mis actividades, fue un tiempo a mi familia, pero no a los poblanos”, aseveró.

Sin embargo, señala que tiene tiempo de calidad para su familia, “es la organización del tiempo”.

-¿Cuál es tu estrategia, hay plan A o B?

-Como soy una persona que viene de la democracia y siempre he sido electo por los ciudadanos, cuando tenía 20 años, algunos decían no se puede y si se pudo, fui elegido por plebiscito (como presidente municipal de Acatzingo), cuando decían que no podía ser diputado, pude, en el 2015 me dijeron que me iba a ganar el gobernador de Tepeaca y ganamos por 20 puntos.

“Entiendo que ese es el mensaje político que buscan en el círculo rojo, pero no es el pueblo, y yo estoy con el pueblo”, añadió.

Armenta Mier sobre su relación con el gobernador, la calificó de respeto y colaboración, al ser muy generoso el mandatario estatal.

De este modo, reconoció que está haciendo un trabajo extraordinario después de dos años sin gobernadores, al desarticularse la administración.

“Llegando el momento, hay que ser cuidadosos y prudentes, hay que esperar los tiempos, luego de que el tema presidencial adelanta los tiempos en el 2023”.

Señaló que está convencido de que al ocupar el cuarto lugar en el nivel de prioridad de Morena, tomará las mejores decisiones mediante las encuestas.

“Si esto se lleva a cabo, habrá certidumbre en el proceso electoral, una vez que se llegue, en ese momento, hay que construir la unidad, yo me veo en Morena, no me veo en otro lugar”, sostuvo.