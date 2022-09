No hay ningún acercamiento ni apoyo al diputado Ignacio Mier Velasco, con miras al 2024, sentenció la ex presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, al resaltar que apoyará a quien el gobernador Miguel Barbosa apoye.

En entrevista a Intolerancia Diario, quien fuera alcaldesa de 2018 a 2021, señaló que hubo una confusión y no hay tal acercamiento o apoyo, aunque si reconoció un coqueteo político de parte de Daniela Mier, hija del legislador.

La aclaración se debe a que el mandatario estatal, Miguel Barbosa Huerta, dijo que la morenista, integrante del Comité Ejecutivo Estatal es una persona cercana a él, a quien le tiene aprecio y respeto, pero no significa que sea incondicional.

Lo anterior luego de ser cuestionado por una columna periodística, en la que se refirió que hubo un acercamiento entre Karina Pérez Popoca y Daniela Mier, como muestra de apoyo.

Al respecto, la sanandreseña aclaró que solo platicaron brevemente en el Consejo Nacional de Morena y la saludó como a muchos políticos integrantes de su partido.

De este modo, señaló que sigue siendo leal al proyecto del gobernador Miguel Barbosa, a quien recuerda como quien la apoyó para que llegara a la alcaldía en 2018.

“No apoyo a nadie (rumbo al 2024), no apoyo en este caso al diputado Ignacio Mier, lo conozco, la última vez que tuve cercanía fue un saludo en mayo de 2019 en el cierre de campaña del gobernador (Barbosa)”, dijo.

Dijo Pérez Popoca, que es respetuosa e institucional, lo que le ha permitido construir, además de que su lealtad está con el mandatario estatal a quien nombra “Don Miguel”.

“En este momento me considero parte del grupo de personas, hombres y mujeres que apoyamos a Don Miguel, que creemos en él, que lo consideramos nuestro jefe político, le he aprendido muchas cosas, mi cariño y mi lealtad es ganado por él a través del conocimiento y la experiencia”, sostuvo.

“Respeto a los compañeros diputados federales y locales, a la institución de mi partido Morena y de ahí viene mi trabajo y lealtad con el gobernador, que no quede duda”, dijo.

“Muchos dicen que me chamaquearon, que me falta oficio político”, dijo al recordar el encuentro con Daniela Mier en el Congreso Nacional de Morena, donde saludó a distintos personajes, como Alfonso Durazo, Yeidckol Polevnsky, con quienes incluso se sacó alguna foto.

“No me estoy yendo a ningún grupo, quienes me conocen a profundidad saben que no tendría porque negarlo, soy una mujer que siempre habla de frente. Yo estoy aquí puestísima, mientras el gobernador no indique otra cosa”, insistió.

Señaló que el mandatario estatal es un estadista, quienes no están pensando en las próximas elecciones, sino en las siguientes generaciones, en heredar una forma de gobierno en el que haya equilibrio en lo que es justo y que haya honestidad.

“Surgen este tipo de malentendidos como en cualquier parte”, dijo al señalar que es parte de la suspicacia de quienes quieren ver arder el mundo.

Dijo que le envío un mensaje al mandatario estatal, con tiene una línea de comunicación directa, justamente para aclarar cualquier situación.

Dijo que la fotografía que se sacó con las diputadas Julieta Vences y con Daniela Mier, fue el mal mensaje.

“Ella (Daniela Mier), fue quien se acercó a saludarme, me dijo que cómo estaba, la saludé respetuosamente”, dijo al referir que había un tiempo muerto mientras se tomaba el conteo de votaciones.

-¿Hablaron de la política local?

-Hablamos y tienen muy claro mi posicionamiento, que es el que vengo de la lucha social. Lo considero un factor de transformación y mi cercanía con Don Miguel, a todos les he externado esto, ahí está mi lealtad y corazón.

“Estaré ahí hasta 2024, seré respetuosa del proceso institucional, si yo digo que Don miguel es mi jefe político, en su momento se tomarán las decisiones pertinentes en el proceso de alternancia y estaré ahí como fiel guerrera, en las buenas, en las malas y en las peores (…) tengo muchos defectos como ser humanos, pero no el de traición”, sostuvo.

-¿No te coqueteó políticamente o te tentó Daniela (Mier) para ir con su papá (Ignacio Mier?

-Estoy como Jesús en el desierto, estuvo 40 días recibiendo todas las tentaciones, no se cuántas pude haber recibido y al final como el Señor, hazme instrumento de tú voluntad, si tengo que beber este cáliz que así sea, no pasó nada, regresé con más madurez y de un proceso de aprendizaje.

“En 2018 entregué mi lealtad a un hombre que se la supo ganar en base a su inteligencia”, dijo

-¿Entonces apoyarías a quien él apoyara?

- Por supuesto, por supuesto.