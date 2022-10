Fernando Morales Martínez, sostuvo que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) va en picada y muchos de sus liderazgos y militantes están buscando migrar a Movimiento Ciudadano (MC) en Puebla.

El dirigente estatal de MC expresó que a pesar que el líder del PRI asegure que son falsas las encuestas que los ponen a bajo del movimiento en las preferencias electorales, la realidad es diferente porque la gente está decepcionada del partido por los escándalos de corrupción de su dirigente nacional.

Expuso que son un número importante de priistas con una gran representación al interior del partido que manifestaron su interés por cambiarse a las filas de MC y aportar su capital político de cara a las elecciones de 2024.

“Porque mucha gente todos los días me va a tocar la puerta y me dice que quiere dejar el PRI para pasarse a Movimiento Ciudadano y por qué, porque ya no ven opción en el PRI, entonces, creo que mis amigos priistas están sobrevalorados (…) Sí son gente que sigue el PRI, hay muchos ex alcaldes y alcaldes, diputados y senadores, ex senadores. Hay mucha gente y lo que pasa es que de veras me da mucha risa ver a los priistas que piensan que valen mucho”.

Morales Martínez evitó mencionar los nombres de algunos de estos liderazgos que buscan migrar del PRI a MC para no generar represalias en su contra, pero aseveró que breve podrán hacer el anunció de esta incorporación que, dijo, sumará al crecimiento del partido en Puebla.

El también líder del partido naranja en Puebla señaló que actualmente no se tiene previsto formar una alianza con algún otro instituto político para los próximos comicios electorales.

En este sentido refirió que desde el Consejo Nacional de MC ya se le ha dado el visto bueno, sin embargo, todavía no hay una definición de quien podría ser el abanderado naranja.

Morales Martínez también indicó que se deberán establecer los criterios de paridad de género, toda vez que la candidatura puede ser reservada para una mujer.

Confío en que se puedan obtener buenos resultados para Movimiento Ciudadano, y recordó que han ganado gubernaturas como las de Jalisco y Nuevo León.