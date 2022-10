Tras advertir que no se puede culpar de todo a la Fiscalía General del Estado (FGE) por la violencia en contra de las mujeres, el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del Estado, Jorge Estefan Chidiac, precisó que lo que falla es la forma machista que está tan arraigada en México.

En entrevista el legislador informó que se presentó una iniciativa para atender el tema de la violencia en contra de las mujeres y en conjunto hay que hacerlo, además de que se va a procesar el tema de Cecilia Monzón, pero no es sólo ella, sino todas las mujeres

Insistió en que se está preparando una iniciativa como grupo parlamentario que profundice más que la iniciativa que hubo en el tema, y en este período habrá un paquete donde se va a aprobar

Cuestionado sobre los señalamientos hacia la fiscalía, aclaró que la institución hace su mayor esfuerzo, lo que falla es la forma machista que hay tan arraigada en los mexicanos como en muchos otros países, y es una cuestión cultural, porque la fiscalía no puede evitar que ocurran este tipo de situaciones, esta tiene que investigar

“Antes de que ocurra no es un asunto de la fiscalía, sino de conducta de educación de forma de ser, de valores, se moral. Son temas que no se han atacado y en el país no se han tomado las medidas correctas para de raíz evitar el crimen".

Indicó que no es sólo con las mujeres, es en todo, la actividad criminal se está combatiendo con policías que al final combaten lo que ya sucedió, y la prevención no se ha podido arreglar.

El legislador señaló que va a llegar la reforma constitucional para ampliar el período en que los soldados pueden apoyar, en labores de policía a la Guardia Nacional, no militarización, esto es lo que hizo el gobierno federal con los votos en contra del PRI y del PAN, de adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Sostuvo que lo lamentable es que en los últimos años del gobierno federal no se hizo nada por fortalecer la parte civil de la guardia, lo que llevo a necesidad de ampliar el período, y con la medidas que se pusieron en el senado se garantiza a que se vuelva civil en el 2028, pues hasta 2022 no hicieron nada.