Ante los señalamientos de que Beatriz Gutiérrez Müller pudiera ser candidata a gobernadora de Puebla, su esposo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó que se vaya a postular en un futuro.

Desde su mañanera, el titular del Poder Ejecutivo nacional informó que en 2024, su esposa continuará desempeñándose como catedrática investigadora en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), en donde tiene una plaza tipo A en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSH).

Desde hace varias semanas, creció el rumor en Puebla de que Gutiérrez Müller podía ser la candidata del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura en 2024.

El presidente de México informó que, así como rechazó ser primera dama, en los próximos días Gutiérrez Müller anunciará de manera oficial que ella continuará con sus labores académicas y que, por lo tanto, no tiene intenciones de ser gobernadora del estado de Puebla.

López Obrador aprovechó la ocasión para recordar que tanto él como su familia se alejarán de la vida política una vez que haya terminado su sexenio como presidente de México.

“Aprovecho para decir que Beatriz no aspira a ningún cargo. Ella me lo ha manifestado y lo expresará en algún momento”, afirmó durante su conferencia de prensa.

“Me voy a Palenque y ella va a seguir como maestra e investigadora, eso me ha dicho y en su momento creo que lo va a expresar. No quiero hablar más porque es una mujer con criterio y me vaya a decir que para qué estoy de vocero, de zalamero”, dijo López Obrador.

Aceptó que, actualmente, Gutiérrez Müller asiste a algunos eventos a los que él no puede ir, pero además recordó que, en su momento, la maestra evitó ser reconocida como la primera dama del país.

Beatriz Gutiérrez Müeller logró, en 2019, una plaza de tiempo completo como investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).