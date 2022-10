La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a los presidentes municipales de Puebla emanados de Morena a ser congruentes con los principios de la Cuarta Transformación, lo anterior durante una conferencia magistral ante más de cinco mil personas reunidas en el Centro Expositor de Los Fuertes.

Durante su visita Puebla, la jefa de gobierno hablo de los gobiernos de la Cuarta Transformación, mientras era arropada por miles de simpatizantes de Morena que llegaron de casi todo el estado.

Al lugar llegaron funcionarios del gobierno del estado, además de diputados locales y presidentes municipales, y con algunos de ellos se reunió en privado.

Ante el auditorio, advirtió que uno de los principios de la Cuarta Transformación es “Por el bien de todos, primero los pobres”, que quiere decir una enorme solidaridad, fraternidad, que no puede haber progreso sin justicia, que no es que una persona que está en la pobreza o millones de personas que están en la pobreza es porque así lo decidieron, sino porque hay un sistema de injusticias, de grandes desigualdades que ha obligado a muchos millones de mexicanos a no tener grandes derechos.

Otro principio es “No puede haber gobierno rico, con pueblo pobre”, y ahí habló ante las autoridades municipales “si eres de la Cuarta Transformación, no puedes ser corrupto; que si eres de la Cuarta Transformación, tienes que llevar un gobierno honesto, transparente, de rendición de cuentas; quiere decir que no debe haber privilegios en los gobiernos; quiere decir que el presupuesto público debe de estar destinado para el beneficio de la gente y principalmente de los que menos tienen; quiere decir que el gobernante tiene que vivir a ras de tierra; quiere decir que el gobernante debe gobernar en el territorio, no solo en el escritorio; quiere decir que el gobernante debe vivir en la justa medianía; y, quiere decir que jamás se puede vivir a costa del presupuesto público. Eso es un gobierno de la Cuarta Transformación”.

Precisó que el poder solo se convierte en virtud, cuando se pone al servicio de los demás, y cualquier presidente municipal, presidenta municipal, diputado, diputada, regidor, regidora, gobernador, gobernadora no es de la Cuarta Transformación si no asume que el poder es para servir al pueblo, si no asume que ser servidor público, quiere decir justamente eso “servir al pueblo de México”, no servirse para su propio bienestar o para su propio fin.

Manifestó que solamente eso va a poder construir gobernantes que cambien el destino de la nación, y los 22 gobernadores y gobernadoras, que coincidimos con ese principio y que coincidimos en la manera de actuar para beneficio del pueblo.