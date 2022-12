La titular de la Secretaría de Economía en Puebla, Olivia Salomón reiteró la importancia de erradicar la cultura de la corrupción y excesos de los gobiernos pasados, por lo que indicó que desde hace cuatro años, en Puebla se dieron los pasos.

Minutos antes de iniciar la marcha a favor de la Cuarta Transformación en Puebla, la también empresaria en el ramo inmoboliario, fue entrevistada por los medios y señaló que nunca había estado en la política o en la administración pública, por lo que destacó que hoy se abre la oportunidad de los ciudadanos para participar.

"En Puebla, con el gobierno de Miguel Barbosa, no hay manera de no dar resultados, al ser un gobernador que sabe hacer su trabajo y exige a los secretarios".

Sobre su participación en la política, señaló “en ocasiones te quedas como del lado crítico u observar, o decir estoy o no de acuerdo, y en una democracia es para la sociedad, no para los políticos, y para la participación activa, tenemos que participar como ciudadanos, que defender nuestros derechos, ir y trabajar por la sociedad”.

“También te quedas pasivo, desde el otro lado, solo observando que toman decisiones, y en mi experiencia estoy contenta, salí de la administración privada he aprendido mucho en la pública, y he entendido las necesidades de una sociedad, y cómo cuando en mi caso lograste de alguna manera con disciplina y esfuerzo tener un resultado positivo, cómo logras con políticas públicas y poder hacer un cambio y diferencia”.

Salomón Vivaldo señaló posteriormente, “estoy convencida de que teníamos que erradicar una cultura y una forma de actuar desde el servicio público, de corrupción, de excesos, que ya no podía seguir más. Entender que hay muchos Méxicos, y muchos Pueblas, no solamente la zona metropolitana, hay un estado que tiene mucha desigualdad, y había que voltear a ver esa parte, y hay que trabajar con ellos, y para ellos. Lograr cerrar esa brecha de desigualdad”.

Al preguntarle porqué elegir Morena, Olivia Salomón dijo que está impulsando la transformación, la que está haciendo, la que se atrevió a decir “esto no puede seguir así”.

“Yo creo en esa transformación y estoy convencida de que ésta significa que nos vaya bien a todos, y necesitamos trabajar para que nos vaya bien a todos”.

Precisó que los poblanos son observadores, reflexivos y cuando el poblano dice “me gusta” es porque lo cree, y también dice cuando no está de acuerdo.

Respaldo al gobernador de Puebla

Señaló que su participación en la marcha fue por convicción, y el respaldo al gobernador Miguel Barbosa con quien ha trabajado en los últimos años

“El secretario tiene que dar resultados, y no es que yo esté en contra, el gobernador es un ejecutivo, exigente y está pendiente absolutamente de todos los detalles de cualquier secretaría, es impresionante. El sabe perfectamente si vas de acuerdo con él, y da seguimiento a lo que él pide, no hay manera de no dar resultados en el gobierno de Luis Miguel Barbosa”.

Finalmente, indicó que hay se deben cerrar filas, llegar a acuerdos, mantener la estabilidad, y buscar que se mantenga el movimiento para transformar a Puebla.