El presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta Mier, respaldó la decisión de los legisladores locales para designar a Sergio Salomón Céspedes Peregrina, como gobernador sustituto, e indicó que habrá de apoyarlo para que le vaya bien a Puebla.

En conferencia de prensa, el legislador también aclaró que no necesita colocar costosos espectaculares con su fotografía porque además de caros son una violación a la ley.

Armenta Mier sostuvo que la muerte del gobernador Miguel Barbosa Huerta y la designación de Sergio Céspedes Peregrina como mandatario sustituto "no me da ninguna ventaja rumbo a las elecciones de 2024 y no necesito estar promoviendo mi imagen ilegalmente en espectaculares", sentenció el senador por Morena.

Lamentó el deceso del titular de Poder Ejecutivo y afirmó que la rapidez en el nombramiento del expresidente del Congreso como sustituto permitió mantener la gobernabilidad en la entidad y la estabilidad frente a este escenario trágico.

Cuestionado si esta situación le facilitará obtener la candidatura de Morena para competir por la gubernatura, respondió que sería reprobable pensarlo de esa forma y, por lo contrario, su trabajo le permite aspirar a esta posición sin tener que recurrir a prácticas ilegales como lo hacen otros aspirantes.

Insistió en el tema de los espectaculares con la imagen del coordinador de los diputados de Morena en San Lázaro, y señaló: “No tengo ninguna ventaja, saben cuál es mi ventaja es que camino con el pueblo. la única ventaja es que tengo 33 años de vida pública y no necesito un espectacular para que me conozcan no necesito violar la ley con actos anticipados de campaña porque estoy cerca de la gente”.

Armenta Mier reiteró que respaldará incondicionalmente al gobernador, Sergio Céspedes Peregrina y, desde el Senado de la República, abonará a que se mantenga la estabilidad en Puebla luego que en los últimos seis años la entidad ha tenido 7 gobernadores.

De su trabajo, al hacer un balance de fin de año dijo: “Decidí participar porque construimos a lo largo de meses y de años una tarea consolidar la cuarta transformación es un derecho legítimo que tenemos.me preparé para ello y por eso les entregue un plan de trabajo porque asumo con seriedad con responsabilidad con entereza con profesionalismo una alta responsabilidad”.

“Hemos sido leales al presidente y lo vamos a seguir haciendo no puede caber la menor duda hemos sido leales a morena hemos sido leales a la cuarta transformación”.

Manifestó que nació en la democracia por un plebiscito: “Fui candidato no fui designado por el viejo régimen soy mixteco tengo sangre indígena aunque mi piel no la parezca y soy hombre de palabra soy hombre de palabra creo en la palabra honró la palabra recuerdo cuando en el monumento a la Revolución firme el acuerdo nacional contra la corrupción en el 2017”.