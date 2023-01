La expresidenta municipal de la capital, Claudia Rivera Vivanco, primera mujer en aparecer a nivel nacional en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS), enfrenta una denuncia penal junto con René Sánchez Galindo, por las mismas causas, reveló la abogada Yasmín Flores Hernández.

En entrevista la abogada quien denunció ante el Tribunal Electoral a Claudia Rivera, obteniendo el pasado viernes el fallo a su favor luego de que la Sala Regional Especializada del TEPJF ordenara a la instancia local dictaminar sobre la denuncia, dijo que está satisfecha, pero además queda el precedente de que la violencia de género, también la cometen las mujeres.

Indicó que es lamentable que Claudia Rivera haya usado todo el tiempo la bandera de que se cometía violencia de género en contra de ella, cuando se presentaron casos como el de ella que fue despedida de manera injustificada.

Recordó el despido se dio después de que ella denunciara que le fue otorgado un salario menor que dos coordinadores hombres de su mismo rango: Javier Palou García y Andrés García Viveros, además de ser obligada a asistir a reuniones con presidentes municipales solo por ser mujer y demeritar su trabajo al señalar que “necesitaba del carácter de un hombre”.

Flores Hernández, indicó que el nombre de la expresidenta municipal, es el primero de una mujer que aparece en el registro, e indicó que el de René Sánchez Galindo no fue presentado una vez que los magistrados se enfocaron al de la “jefa inmediata superior”.

Aclaró que el proceso no ha terminado, una vez que también presentó una denuncia penal en contra de la ex alcaldesa, y René Sánchez Galindo, misma que se encuentra en proceso, y con el fallo del tribunal se están dando los elementos para que haya una vinculación a proceso de los dos ex funcionarios.

Yasmín Flores explicó que no se trata de una cuestión personal en contra de Rivera Vivanco, una vez que durante el proceso en la instancia electoral, no salió a los medios de comunicación a hacer declaraciones, porque no se trataba de presionar, sino de esperar lo que la instancia electoral resolviera.

Manifestó que con el fallo se da un paso para la erradicación de la violencia en razón de género, ya que esta debe castigarse ya sea cuando provenga de un hombre hacia una mujer, de una mujer hacia otra mujer, o de una mujer hacia un hombre, porque también se presentan caso, sólo que aún no se denuncian.

La sentencia

El pasado viernes el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) incluir a la expresidenta municipal de Puebla dentro del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS).

Esto después de que la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al TEEP continuar con la denuncia que fue interpuesta por Flores Hernández desde septiembre de 2020.

La resolución fue presentada ante el pleno del TEEP por la magistrada Idamis Pastor Betancourt, quien sancionó a la expresidenta municipal, al encontrarla responsable de violencia política en razón de género.