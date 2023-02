La reforma a la Ley de Pueblos Indígenas y comunidades afromexicanas estará en el mes de junio, una vez que concluya la consulta, misma que se encuentra en la tercera etapa, con ello se evitará que el Congreso del Estado sea sancionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante la sesión de comisiones unidas, Educación-Pueblos Indígenas, el director del Instituto Poblano de Pueblos Indígenas, Rafael Bringas, señaló que debe respetarse el derecho de la libre autodeterminación, mismo que históricamente se les ha negado.

Aclaró que no sólo va el tema educativo, y recordó que hace pocos años aún se les marginaba a los habitantes de pueblos originarios por hablar su lengua en las escuelas.

El funcionario señaló ante las presidentas de las comisiones Xel Hernández García, así como Sirley Reyes que falta de la consulta para lograr la reforma legislativa, y es un derecho de pueblos indígenas el opinar.

Recordó las acciones de inconstitucionalidad que se presentaron como la 112/2020, y 131/2020, y la 186/2023, ahora se protegerán los derechos de los siete pueblos: Popoloca y Ñañú, ahora Mazateco y mixteco, tepehua, náhuatl, totonaco

Sin embargo les aclaró a los legisladores que “Quien da el consejo, da el tostón” y se va a necesitar dinero para el nuevo modelo de educación, y hasta ahora ausencia de un presupuesto transversal para los indígenas, y aclaró que no buscan manejarlo, pero si que este etiquetado y pagar la deuda histórica con los pueblos para salir de la situación de marginación que existe, hacer la armonización de la constitución federal.

En entrevista indicó que hay que hacer justicia a pueblos y comunidades, con hechos concretos, y la consulta a pueblos y comunidades indígenas tiene que ver con el ejercicio de sus derechos, el artículo segundo constitucional lo señala ya que el país es pluricultural, y sustentado en sus pueblos.

“Todo acto del estado, cualquier acto ejecutivo, legislativo, que involucre a los pueblos tienen que ser consultados, aun cuando sea a favor, y si un ayuntamiento, gobierno estatal o federal no cumple, puede ser sancionado por la corte”.

Insistió en que fue la CNDH la que presentó la acción de inconstitucionalidad por no consultar, tienen que ser consultados, la sentencia no se discute, se cumple, si no que se acata,

“En Puebla vamos por el camino correcto, la legislatura en funciones lo ha entendido, y está en proceso, etapa de acuerdos previos con las siete comunidades”,

Sobre la fecha en la que se tendrán los resultados, informó que de acuerdo a la ruta estará en junio para que sea aprobada en el segundo año legislativo, y habrá una reforma que beneficiará a los pueblos.

Mientras la diputada Xel Arianna Hernández, destacó que la consulta para personas con discapacidad, será la primera a nivel nacional, para poder cumplir con todo lo que marca la corte.