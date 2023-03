"Que ningún agresor, ningún violentador, en ninguno de los espacios del ejercicio público, ni en el Poder Ejecutivo ni en el Legislativo, lleguen al poder", sentenció la diputada federal poblana, Blanca Alcalá Ruiz.

Señaló que se debe recuperar la dignidad de lo que implica el ejercicio de la política, luego de que diputadas de los distintos Grupos Parlamentarios junto con representantes de colectivos y grupos feministas van por la dignificación de la mujer en la política.

Explicó en conferencia de prensa en la Ciudad de México que la 3 de 3 contra la violencia a las mujeres es buscar la ética en la política y pugnar porque el agresor, hostigador o deudor de pensión sea eliminado de los cargos públicos y espacios de representación popular.

Puntualizó que se trata de una modificación transversal donde se abordan los distintos órdenes de gobierno.

Explicó en la importancia que reviste en que desahogue en la Comisión de Puntos Constitucionales el dictamen y se apruebe en el Pleno de San Lázaro, para que pase al Senado, y con ello cumplir el objetivo de esta vigente antes de septiembre, cuando inicie el proceso electoral 2024.

“Requerimos un marco normativo que fortalezca la seguridad y protección de las mujeres, pero esta debe estar acompañada de una actuación eficiente por parte de las instituciones del Estado en los ámbitos Federal, Estatal y Municipal”, señaló la priista.

“En esta Legislatura tenemos claridad que por un lado debemos asegurar la idoneidad y la elegibilidad de quien quiere tomar decisiones por el resto de la sociedad, y por otro lado, definitivamente también tenemos claro la importancia de fortalecer la democracia y de fortalecer el poder público en el país”, insistió la poblana.

Hasta el momento, los Congresos de 13 estados han aprobado la iniciativa y ha sido presentada en 24 más, esperando que una vez aprobada en San Lázaro, sea más rápido el trámite en las demás legislaturas de la República y sea publicada para la reforma constitucional.

Al respecto, la doctora Patricia Olamendi reconoció el trabajo en conjunto de cientos de organizaciones y las legisladoras de todos los partidos que apoyan la iniciativa 3 de 3 contra la violencia a las mujeres, para poder construir una iniciativa que ya fue presentada y en poco tiempo será dictaminada.

Olamendi Torres destacó la lucha durante muchos años de las feministas, aplicando la fórmula de que no importe el color de la bandera o del partido con la que llegue al Congreso, lo realmente importante es la causa y es la de las mujeres la que les ha permitido avanzar.

Yndira Sandoval, especialista en derechos humanos de las mujeres, resaltó que desde 2018 se inició con esta iniciativa y hoy ven ya concretado una reforma de gran calado que colocará en los más altos mandatos jurídicos el poder impedir que los agresores lleguen al poder.

“Se llama 3 de 3 porque no los requerimos ni en lo federal, ni lo estatal, ni en lo municipal, no requerimos de ningún agresor en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, ni en ninguno de los órganos autónomos que de estos dependan, y se llama 3 de 3 porque no queremos a ningún agresor, a ningún deudor, a ningún violador en la toma de decisiones”, señaló.