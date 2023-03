La presidenta estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Olga Lucía Romero Garci Crespo denunció que en las últimas semanas se han detectado la formación de comités “pirata” que no son reconocidos por la dirigencia estatal.

En conferencia de prensa, la presidenta llamó a los simpatizantes de Morena a no dejarse sorprender por supuestas convocatorias donde se les llama a formar comités en diferentes puntos del estado, pero aclaró que la dirección del partido no lo reconoce al no reunir los requisitos.

La dirigente llamó a quienes han estado realizando esta práctica a que no malinformen a la gente, y se den cuenta que hay un proceso que aún no inicia para la formación de los comités seccionales.

Aclaró que hasta ahora no hay esa conformación de estructuras que se había anunciado, y el proceso será en orden siguiendo los lineamientos que marca el propio partido para tener un comité por cada sección electoral.

“Los consejeros han manifestado esta preocupación porque se está mal informando y lo único que hacemos es confundir a nuestros militantes y los simpatizantes. Es por eso que decidimos hacerlo público y que se enteren que no hay como tal es la conformación. Ya en próximas fechas estaremos tomando protesta a los comités que nos ayudarán en la coordinación de la estructura”.

Romero Garci Crespo apuntó que en breve se formalizarán los Comités Directivos Municipales en Puebla para que se realice el trabajo de fortalecimiento de la estructura electoral de Morena y después que se defina al candidato todos se sumen a un mismo proyecto.

Se incorpora Karina Pérez Popoca

En tanto, Karina Pérez Popoca anunció que a partir de esta semana asumió formalmente la Secretaría de la Mujer y rechazó que haya rompimiento con el Comité, e indicó que los problemas se resuelven al interior del partido.

Asimismo, le apostó a la unidad con miras al 2024, y señaló que desde su secretaría se va a trabajar en favor del partido.

Respaldo al gobernador

En tanto el secretario general, Agustín Guerrero se refirió a los 100 días del gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, e indicó que se ha mantenido la gobernabilidad, pero además se destaca que se ha actuado contra la inseguridad.

Resaltó que se ha dejado de ser el foco rojo que había en el mes de enero gracias al trabajo coordinado con las autoridades.

Expresó que uno de los puntos importantes es el diálogo que ha mantenido con la oposición, misma que lo reconoce, ya que está gobernando sin distingo partidistas.

Agustín Guerrero señaló que Puebla estuvo a punto de entrar en una crisis política tras el fallecimiento del gobernador Miguel Barbosa, pero se dio la madurez política, y ahora se está avanzando en el estado con la ejecución de obra, atención a los municipios sin importar el color.