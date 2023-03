El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista, Jaime Natale Uranga, llamó a las autoridades a ejercer acciones para proteger las áreas verdes que quedan en el Centro Histórico de la capital, e indicó que hay que aplicar mayores castigos.

En entrevista el legislador dijo que más allá de una sanción económica por el ecocidio en la Plaza de la Democracia se tiene que aplicar un castigo enérgico al responsable de la entrega de la concesión para la poda de seis árboles, que ahora se dice se han perdido.

Criticó que en el Ayuntamiento de Puebla pretenda darle carpetazo al tema solamente aplicando una multa económica a la empresa contratada por el Hotel Colonial para realizar este trabajo y que terminó mutilando estos árboles.

Enfatizó que no se puede aplicar solo una postura recaudatoria y se tiene que ir a fondo para castigar al funcionario municipal que otorgó los permisos para ejecutar la poda porque también tiene responsabilidad en este daño ecológico.

“Hablo de una investigación interna a los responsables del ayuntamiento por las omisiones y si es necesario hacerse a un lado o renunciar para llevar un proceso administrativo. No puedes dar carpetazo diciendo va pagar una multa o solo le voy a cobrar una multa, no todo recaudatorio, aunque pareciera que en el Ayuntamiento de Puebla sólo tienen la tendencia a recaudar”.

Natale Uranga sentenció que se tendrán que se tienen que reponer las especies dañadas por las omisiones del Ayuntamiento de Puebla, que encabeza el alcalde Eduardo Rivera Pérez, para reparar el daño al medio ambiente.

Recordó que no es el primer caso ya que el año pasado hubo el derribo de por lo menos cinco árboles en el zócalo de la capital poblana, por lo que cuestionó que si dicha decisión se realizó con el respaldo de la Secretaría de Medio Ambiente, así como al gobierno del estado y a especialistas.

Advirtió que no estuvieron claros los argumentos esgrimidos para retirar de la plancha del Zócalo estos cinco árboles debido a que algunos estaban sanos, pero se aseguró que representaban un peligro para los ciudadanos que acuden a este sitio.

Indicó que se debió solicitar la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT), para validar los dictámenes y garantizar la protección de la ecología en la capital del estado.

"Entiendo que hay unos especialistas que de inmediato sacaron un dictamen, pero por lo visto son especialistas qué contrata el mismo ayuntamiento, entonces, me parece que deben involucrar a más partes. No hay que adelantar, quizás sí estuvieron bien hechas las cosas, pero me parece que fue una decisión que pasa únicamente por el ayuntamiento de Puebla sin un sustento que como presidente de la Comisión de Medio Ambiente pueda avalar".

Sostuvo que no sólo se trata de “derribar, por derribar”, aún que si hay que hacerlo para evitar alguna desgracia, adelante; pero, que no una vez “muerto el niño, no se quiera tapar el pozo”, únicamente tirar árboles para dar una imagen, a fin de justificar un trabajo.