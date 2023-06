La audiencia programada para el 31 de mayo por Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Puebla, Joel Daniel Baltazar Ávalos, donde se citó a la expresidenta municipal de Puebla para formulación de imputación por el probable delito de discriminación fue diferida de último momento.

Yasmín Flores Hernández quien presentó la denuncia dijo que le informaron que el Juez de Control definirá una nueva fecha y hora de la audiencia que estaba programada para este miércoles a las 9:00 horas, a la cual la ex presidenta municipal no se presentó.

Flores Hernández aseguró que la defensa de Claudia Rivera recibió la notificación desde el 27 de abril de este año, por lo que tuvo más de un mes antes de la audiencia para poder revisar la carpeta.

“Me parece que es una burla para las víctimas que pasen este tipo de cosas, sí sabemos que está en su derecho, pero si ella quisiera y tuviera buena fe, como dice, que está salvaguardando los derechos de las mujeres, tendría que haberse presentado a revisar su carpeta y a presentarse a la audiencia como tal”, dijo.

En entrevista, Flores Hernández acusó que como víctima, el Poder Judicial no le da un trato igualitario, pero a Claudia Rivera sí le permitieron presentar un escrito, por lo tanto, confió en que la defensa de la morenista no tenga otra argucia legal para volver a diferir la audiencia.

Recordó que la carpeta de la denuncia apareció después de dos años y medio a raíz de la resolución del Tribunal Electoral, y el fiscal general solicitó a la fiscal especializada en violencia de género que revise el caso y la carpeta comience a caminar.

Dijo que el documento estuvo perdido al menos en siete ocasiones, pero ya se logró judicializar, y por ello Claudia Rivera deberá presentarse a la audiencia de imputación, y en ella el juez deberá evaluar todos los elementos que expuso el Ministerio Público y la parte acusadora y de encontrar elementos será vinculada a proceso.

Recordó que presentó una denuncia penal en contra de la ex alcaldesa, y René Sánchez Galindo, misma que se encuentra en proceso, y con el fallo del tribunal se están dando los elementos para que haya una vinculación a proceso de los dos ex funcionarios.

Yasmín Flores explicó que no se trata de una cuestión personal en contra de Rivera Vivanco, una vez que durante el proceso en la instancia electoral, no salió a los medios de comunicación a hacer declaraciones, porque no se trataba de presionar, sino de esperar lo que la instancia electoral resolviera.

Manifestó que con el fallo que ya obtuvo ante las instancias electorales, se dio un paso para la erradicación de la violencia en razón de género, ya que esta debe castigarse ya sea cuando provenga de un hombre hacia una mujer, de una mujer hacia otra mujer, o de una mujer hacia un hombre, porque también se presentan caso, sólo que aún no se denuncian.