El dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jaime Natale Uranga, señaló que los funcionarios estatales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) deben respetar las reglas de su proceso interno y abstenerse de apoyar a cualquier aspirante presidencial, y tienen que garantizar piso parejo, afirmó.

Señaló que, tras la aprobación de las restricciones para los gobernadores, alcaldes y secretarios de estado de Morena se deberán apegar y no “meter las manos” para que sea un proceso legal y transparente.

“No hagas cosas que parezcan malas, también hay que tener congruencia, si eres coordinador de un aspirante pues da un paso al costado y dedícate a ser coordinador, pero muchas veces quieren dos cargos, dos cachuchas”, dijo.

Expuso que tienen que poner el ejemplo de respeto de la voluntad de los ciudadanos para brindar la certeza que los resultados son reales y quien resulte ganador cuenta con el respaldo suficiente para competir y ganar la presidencia de México.

“Ahora el siguiente paso es que realmente lo hagan y que no sea solamente letra muerta y que, efectivamente, alcaldes, gobernadores, coordinadores y quienes tienen cargo en el gobierno federal y el estatal no se metan, como lo han dicho. Lo celebro porque me parece un tema no necesariamente que les amarren las manos, pero sí que les impide participar abiertamente y pone el piso parejo”.

Natale Uranga resaltó que en el PVEM seguirán respaldando al excanciller, Marcelo Ebrard Casaubón, para que en la encuesta que aplicará Morena resulte vencedor y se convierta en el candidato presidencial de la alianza “Juntos Hacemos Historia”.

Precisó que todavía no hay fecha para que Marcelo Ebrard visite la entidad poblana como aspirante presidencial, después de renunciar al cargo de canciller y los acuerdos aprobados el 11 de junio en el Consejo Nacional de Morena que, entre otras cuestiones, prohíben a funcionarios estatales y federales pronunciarse a favor o en contra de algún contendiente.

Natale Uranga indicó que el siguiente paso es que las autoridades locales y nacionales cumplan esos acuerdos y que no queden en letra muerta.

“Que, efectivamente, alcaldes, gobernadores, coordinadores, los que tienen cargo en el Gobierno federal, o en los gobiernos estatales, no se metan. Al final, es un proceso interno de Morena, no del Partido Verde”.

El dirigente estatal del Partido Verde celebró que Morena haya impedido a funcionarios estatales y federales participar abiertamente como promotores de algún aspirante presidencial –como Julio Huerta, quien es coordinador del proyecto de Claudia Sheinbaum–, con el objetivo de abonar al piso parejo.