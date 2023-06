La expresidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco reiteró que aunque la justicia falle en su contra por la denuncia presentada por discriminación sus derechos políticos están a salvo y podrá competir por la gubernatura de Puebla.

La morenista señaló que es evidente que los procesos iniciados en su contra buscan frenar sus aspiraciones políticas e incluso refirió que detrás de ellos están el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Enfatizó que es evidente qué hay una clara intención de impedir su participación en la próxima elección porque la denuncia procedió con mucha rapidez a diferencia de otros casos que llevan años esperando la acción de la justicia.

“Continúo con mis derechos políticos vigentes y eso es lo más importante y ni siquiera ese proceso, en el peor de los casos no me niegan mis derechos políticos, así es que no solamente voy a señálalo con mayor determinación si nos vamos a hacer un trabajo mucho más fuerte, con juego limpio, pero sin quedarnos calladas y si ninguna censura y vamos a evidenciar las viejas prácticas”.

Rivera Vivanco destacó que esperará a conocer la sentencia del Juzgado de Oralidad Penal de la Región Centro, así como la que se encuentra en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que, aseguró, serán a su favor.

Enfatizó que las mujeres están listas para competir por los cargos más importantes y asumir la responsabilidad del Gobierno de Puebla por los siguientes seis años y solo está a la espera que el Instituto Nacional Electoral (INE) defina el género de la candidatura.

Aseguró que durante su administración en el Ayuntamiento de Puebla entregó buenos resultados a los ciudadanos y este es su principal argumento para contender en el proceso interno de Morena y obtener la candidatura y después ganar la jornada electoral.

Rivera Vivanco destacó que su gobierno siempre procuró el combate a la corrupción, por lo que se dejaron finanzas sanas al municipio, negando a su vez el presunto daño patrimonial por cerca de tres mil millones de pesos que se le señaló.