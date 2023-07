El Partido Pacto Social de Integración (PSI) anunció que impulsará a la senadora Nadia Navarro Acevedo como su posible candidata a la gubernatura de Puebla, e irá solo en la contienda de 2024, cubriendo 180 municipios.

El dirigente estatal, Carlos Navarro Corro, explicó que los integrantes del Comité Directivo Estatal (CDE) acordaron que para el próximo proceso electoral concurrente, competirán con candidatos propios en los 217 municipios de Puebla y para el resto de los cargos de elección popular.

Comentó que el perfil de la senadora por el Partido Acción Nacional (PAN) cubre los requisitos ideológicos del partido y, en consecuencia, es la figura que buscarán postular en la próxima elección concurrente.

“Claro, mira, ese es un tema en lo particular como presidente del partido junto con el comité de elecciones lo estamos valorando. He mencionado que hasta el momento iremos solos, no vamos a ninguna alianza. Claro que sí, hasta el momento no se ha acercado nadie más, pero por supuesto que si la postularemos al gobierno del estado”.

Cuestionado sobre una posible alianza electoral con el PAN o Morena, respondió que, hasta el momento, siguen firmes en ir solos, pero llegado los tiempos evaluarán la posibilidad si es que existe una propuesta de algún partido político.

Destacó que PSI tiene una importante intención de voto y en la más reciente elección alcanzaron 120 mil sufragios, lo que les permite proyectar un incremento positivo en los comicios del siguiente año.

Manifestó que están enfocados en el fortalecimiento de su estructura electoral para alcanzar la cobertura en los 217 municipios de Puebla y proponer candidatos a todos los cargos de elección popular que estarán en juego.

“Ayuda ahorita definitivamente nos vamos a ir solos, esa es la definición y esa es la voluntad del Consejo Político del partido Pacto Social de Integración, el consejo de nosotros decidió ir solos en todas las elecciones en Puebla”.

Navarro Corro manifestó que en caso que exista la posibilidad de una alianza con alguna fuerza política analizará este caso para definir si concretan este acuerdo o se mantienen firmes en competir solos en la elección de 2024.

Insistió en que "comités firmes, amarrados, como se le llama el trabajo de campo, tenemos ya 180 municipios que son los que le dieron forma a la elección pasada".

Carlos Navarro recordó que han demostrado, como partido, que no buscan mantener el registro, ya que esa etapa fue superada en las anteriores elecciones, sino que ahora son una alternativa para los ciudadanos.