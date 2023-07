La aspirante a la candidatura por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez señaló que para la gubernatura de Puebla, ve como principales competidores a Nadia Navarro y al alcalde de Puebla, Eduardo Rivera.

En conferencia de prensa, tras sostener un encuentro con simpatizantes denominado “México merece más”, sostuvo que ella va bien en las encuestas, y llamó a poner fin de la división de la ultra derecha identificada con El Yunque, y la ultra izquierda.

Cuestionada sobre el panorama en Puebla y quiénes podrían representar al Frente Amplio, indicó que hay dos personajes con los que lleva buena relación que son la senadora y el edil poblano.

Advirtió que por el momento se debe esperar a los tiempos, pues recordó que primero tendrá que llevarse a cabo la votación del 3 de septiembre; sostuvo que lleva más de 190 mil firmas que es lo que pedían los organizadores, y va por más.

Ningún "cab#$%" anda detrás de mí

En ese sentido, nuevamente se refirió a los ataques que hay contra ella desde la Presidencia y fiel a su lenguaje respondió a su modo y de paso, se desligó del expresidente Vicente Fox.

“Quiero aclarar que detrás de mi no hay ningún cabrón hombre”.

Expuso que tiene lista la demanda penal en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por haber dado a conocer información confidencial, tanto de ella como de sus clientes.

Recordó que ella no votó por Fox Quezada, y él la invitó a sumarse a su gabinete porque era una mujer de éxito, que estaba ubicada como una de las mujeres más influyentes de México, y sostuvo que ha criticado al ex presidente por sus declaraciones misóginas.

Marcelo Ebrard divertido

Referente a si está dispuesta a debatir con las “corcholatas” de Morena, señaló que estas son tan aburridas que han necesitado mencionarla en sus mítines de campaña, y expuso que por el momento no le interesa.

Advirtió que si lo llegara a hacer, en el caso de Marcelo Ebrard, sería divertido, mientras con Claudia Sheinbaum, hay que aflojarla porque es muy seria, mientras Adán Augusto, es una persona que da miedo hablarle.

Mano dura

Del tema de la inseguridad, comentó que a ella no le va a temblar la mano para actuar en contra de la delincuencia, y su política no será de “abrazos y no balazos”.

Recordó que cuando fue delegada en la Ciudad de México cerró piquerías, y centros donde se daba la distribución de drogas.