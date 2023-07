La diputada federal y expresidenta estatal del PAN, Genoveva Huerta, dijo que respeta las aspiraciones a la gobernatura de la senadora Nadia Navarro, al igual que la mención que hiciera Xóchitl Gálvez a su favor, pero recalcó que ella no es militante panista.

En entrevista con Intolerancia Diario, Genoveva Huerta pidió que primero se analicen los perfiles que hay en el Partido Acción Nacional (PAN), donde hay panistas de las llamadas de “brocha y engrudo” que durante años han trabajado por el bien común, manteniendo los principios de Manuel Gómez Morín.

Sin mencionar nombres, aseguró que en el PAN hay una lista larga de nombres de mujeres que pueden representar al partido en 2024, en caso de que el género sea para mujer, y recordó que hasta el momento no hay un acuerdo local en torno a una candidatura por un Frente Amplio, pues éste es todavía a nivel nacional.

Indicó que respeta a la senadora Xóchitl Gálvez, y su pronunciamiento fue hacia una compañera del Senado, pero detalló que si se revisa el padrón de militantes panistas, el nombre de Nadia Navarro no aparece en él.

Aclaró que respeta el trabajo de la poblana que está dentro de la bancada del PAN, pero insistió en que es una posición ciudadana porque en cinco años de ocupar la curul, nunca se afilió al PAN.

Huerta Villegas reconoció que ella como diputada federal, mentiría si dijera que no le interesa ser la candidata al gobierno del estado, porque es uno de los más grandes privilegios que se pueden tener.

Recordó que sería la tercera ocasión en que una mujer representaría al PAN en la búsqueda de la gubernatura, en este caso sería recuperarla; las otras dos candidatas fueron Ana Teresa Aranda, y Martha Erika Alonso, quien si ganó, y con quien tuvo cercanía.

En ese sentido, reveló que al final será la militancia la que decida el nombre de la abanderada o abanderado, pues en caso de que se replique el método de selección que se está llevando a cabo a nivel nacional, pues estarán los poblanos.

“En mi caso las dos ocasiones que he sido diputada federal, nunca me vieron que me quedara sentada frente al escritorio, no es necesario que se acerque una campaña electoral para salir a ver al ciudadano, y que se presuma en las redes sociales; el trabajo debe ser permanente, y eso es lo que hace un buen panista”.

Sobre la situación de su partido, rechazó que haya división, pues explicó que existe diálogo con todos los liderazgos, se apoya a la presidenta estatal, y la discusión al interior del PAN, es una de las características que debe mantenerse porque debe darse la libertad de opinión.