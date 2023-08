El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó la instalación masiva de espectaculares en Puebla para promoción electoral, por lo que llamó a quienes aspiren a un cargo público que actúen de manera responsable.

Durante su conferencia de prensa “mañanera” como se le conoce, pidió a los aspirantes a que no usen recursos públicos para promocionarse, pues no se trata de introducir productos chatarra al mercado.

Luego de ser cuestionado por la prensa sobre los espectaculares del líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, López Obrador dijo que, en el caso de Puebla, también se debe mirar a los otros.

“En el caso de Puebla, así deben estar los otros, porque si vienen a cuestionar a uno, ya a estas alturas y de parte de quién, porque no creo que sea el único caso”.

Indicó no es el único caso, ya que hay otros aspirantes, “hoy puedo decir, que los medios, independientemente de los espectaculares, los medios dan más espacio al medio conservador”, dijo.

Señaló el titular del Poder Ejecutivo que hacer política es tomar en cuenta a la gente y los espectaculares no sólo pueden ser ilegales, sino que “resultan contraproducentes, pues no ayudan en nada”.

De este modo lanzó un exhorto a la sociedad a que no deje engañar y no permita que la manipulen, por ,lo que "combatir todas esas prácticas y no utilizar dinero del presupuesto público para apoyar a ningún candidato ni partido”, dijo.

“Aquí hemos dicho que no, eso no sólo es indebido e ilegal, sino resulta contraproducente, porque la gente ya está muy informada, muy consciente. Ya no se deja manipular, no se va a dejar manipular cuando vea un cartel o un espectacular”, dijo López Obrador.

Además hizo mofa de la imagen de los aspirantes a la candidatura presidencial y su imagen en los espectaculares, señalando que “ni se parecen”, pues están tan maquillados que les quitan 10 o 20 años de edad: “Eso no ayuda en nada”, sostuvo.

“Cuando vean a alguien que se anuncia mucho, hay que decir ¿Y quién Pompo? como decía mi paisano Chico Che, ¿Quién pompo espectacular”, resaltó.

Aseguró que esto no se trata de comprar un “producto chatarra” y que no se utilizará el dinero del presupuesto público para apoyar a ningún candidato.

“No hay dedazo para nadie (…) ya ven cómo a veces se consumen productos chatarra nada más porque bebe, toma, compra”, dijo.

“Están dale, dale, dale, es lo mismo, no se trata de introducir productos chatarra al mercado, la política es otra cosa, es un noble oficio”, aseveró.