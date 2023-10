El ex diputado local, José Juan Espinosa Torres, reapareció este 20 de octubre en el Congreso del Estado, luego de haber permanecido fuera de la esfera pública por, lo que llamó, “tres años de persecución”.

#Ahora 💡 José Juan Espinosa aparece en el @CongresoPue para visitar a "viejos amigos" como Eduardo Alcántara 👋🏻



👉🏻 Dijo que no cuenta con ningún amparo tras ser "perseguido" durante tres años y que todo lo que lo resuelva la justicia 🧐



Vía @CristopherDam 📹 pic.twitter.com/wa8WkV0Ds9 — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) October 20, 2023

Acompañado por el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Alcántara Montiel, el también ex edil de San Pedro Cholula dijo que estaba de visita.

“Saludando a amigos diputados que conocemos de tiempo atrás, a eso venimos”, respondió a los cuestionamientos de los reporteros.

Sobre la existencia de denuncias en su contra, respondió: “Hay que preguntarle al fiscal (…) Aquí estamos con la frente en alto, tras tres años de persecución”.

Respecto a mandamientos judiciales para buscarlo, expresó: “Ninguno hasta este momento, pero hay que esperar porque a veces hay sorpresas que da la vida”.

José Juan Espinosa añadió que no tiene amparos vigentes para evitar ser aprehendido, y que todavía no define si participará en las siguientes elecciones, “ya que no son tiempos todavía”.

El ex legislador reapareció a los diez meses de que el exgobernador de Puebla, Miguel Barbosa, falleció por causas naturales el 13 de diciembre de 2022.