Desde la ilustración de la invitación, los asistentes pronosticaban un informe fuera de lo tradicional y con tan sólo poner un pie en la renovada Casa Puebla lo confirmaron.

La cita, que estaba marcada para a las 18:30, se fue atrasando, pero la frescura de escuchar el talento de las Águilas Doradas del Centro Escolar Morelos suavizaron la impuntualidad del anfitrión y sus invitados.

Muy lentamente y para alivio del ya nervioso equipo de Eduardo Alcántara, se fueron llenando las primeras filas con los nombres del actual líder de la bancada panista en el Congreso, Rafael Micalco; los diputados federales Genoveva Huerta y Mario Riestra; la secretaria de Educación, Isabel Merlo; el presidente del Congreso, Eduardo Castillo.

No podía faltar al informe de labores de su yerno la tan criticada alcaldesa Paola Angón, a quien salirse de su coto de poder la hizo recordar su verdadero tamaño en la política estatal.

Cuando los molestos moscos hacían de los presentes un festín, arribó tal cual lo marcaba su agenda, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, ataviado con una chaqueta negra de cuero para marcar el final de la tercera llamada.

- - - - -

Como resultado de una gran estrategia o por una ridícula ocurrencia, la canción "The Greatest Show" sentó el tono para que Alcántara Montiel tomara el valor necesario para salir al escenario a romper estereotipos.

Costara lo que costara. Hasta la futura repentina risa de incredulidad del gobernador.

Aunque antes de que el extravagante show de "Rasputín" -como él mismo recordó que sus adversarios lo llaman- arrancara, sacó de la ignominia a una de las mayores viudas morenovallistas y su "compañera de mil batallas", Genoveva Huerta.

Acto seguido, respondió a aquellos que dudaban del origen de las Águilas Doradas agradeciendo el apoyo de Isabel Merlo Talavera.

- - - - -

"¿Informe legislativo o performance?", fue la pregunta que entre miradas confundidas surgió entre el círculo rojo cuando vieron al supuesto legislador fundirse con las teclas de un piano sin todavía pronunciar un solo enunciado en términos legislativos.

Sin embargo, después comenzaría a entenderse el concepto de su poco convencional informe al explicar su -frustrado- sueño de ser músico. Con este hilo narrativo, presentó a "Lalo Músico", un avatar propio que fuera la excusa perfecta para jalar el hilo.

"Soñé con leyes innovadoras. El camino de la innovación nunca es fácil. Cada vez que presentaba iniciativas chocaba con piedras. No he dejado que los obstáculos desanimen. Me han hecho cada día más fuerte", explicaba Alcántara.

Curándose en salud, se sinceró. "Debo decirles que me siento el raro de la legislatura. A veces creo que son muy locas" y, confirmando al público que su sentir no dista de la realidad, dio paso a un mago para mostrar "que mis iniciativas no son tan locas".

- - - - -

Tras un bizarro show que mezcló magia con preguntas legislativas, el diputado se mostró vulnerable al aceptar que de sus seis iniciativas de ley, únicamente logró la aprobación de dos.

La primera: la Ley Lepe. "Sancionar a funcionarios que permitan venta de alcohol en las calles. Hoy pueden terminar en la cárcel".

La segunda: la ley de Transición Transparente, la cual forza a ser claros con los gastos en la transición de gobiernos.

Y, por último, se colgó la medalla de impulsar la creación del canal digital del Congreso de Puebla.

- - - - -

Con más de una hora en escena, el interés de la ciudadanía en el show legislativo contrastaba con el tedio de la clase política.

Pero, como buen artista, el puente musical estaba claramente estructurado para terminar con su "mejor decisión", la cual fue, "el nombramiento del gobernador sustituto, un antiguo amigo de la Junta de Gobierno. Acción de la cual nunca me arrepiento porque Puebla necesitaba estabilidad".

El escenario le quedó servido a Sergio Salomón para una de sus especialidades: lucirse en condiciones donde no hay guiones.

El natural agradecimiento "por estar en un original informe" era de esperarse, pero probablemente ni el propio Alcántara contaba con el espaldarazo que vendría.

"Eduardo es un hombre congruente y de principios. A veces difícil de entender, pero bien intencionado. Tiene una buena visión, es un analista y tiene diálogo. Cuando fuimos compañeros nos permitió coincidir en el interés superior de Puebla", y a su parecer, "esta legislatura porque pasará a la historia. Dio un gran mensaje a Puebla y México porque hoy como nunca es lo que puede ser una institución fuerte".

- - - - -

Cuando el público esperaba el tradicional cierre del gobernador, soltó un picante "felicidades, Puebla, tienen un gran alcalde, digo legislador".

Un grupo blanquiazul sonrió mientras que otro se la tragó.