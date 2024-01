Tanto Xóchitl Gálvez, cómo los precandidatos a gobernador Eduardo Rivera Pérez y alcalde Mario Riestra Piña, han coincidido en ser los protagonistas de la jornada electoral del domingo 2 de junio para verlos en Casa Aguayo y en el Ayuntamiento de Puebla.

Entrevistados por separado, la presidenciable Gálvez Ruiz que van a ganar en la ciudad, el estado y en México.

La precandidata a la presidenta por el PAN-PRI-PRD, advirtió que su compromiso con las y los poblanos, medularmente es que se regrese a la senda del crecimiento económico, porque en Puebla las empresas no quieren regresar por la inseguridad que existe sobre todo en la autopista Puebla-Veracruz.

Pero aclaró que con los gobiernos de Rivera Pérez y Riestra Piña, el estado poblano comenzará a mejorar su situación porque se corregirá el rumbo.

"Vamos a ganar Puebla y México; Puebla regrese a la senda del crecimiento económico que merece, hay un retraso en los últimos cinco años y Puebla merece más”.

Ante es perspectiva, Eduardo Rivera, refrendó que sí tiene total y absoluta confianza en que la alianza PAN-PRI-PRD-PSI, ganará en Puebla, pero también Xóchitl portar a la banda presidencial, y asi mejorarán el rumbo de la entidad como lo desarrollaron en la capital poblana.

"Absoluta confianza para ganar, tenemos nosotros indudablemente en nuestras manos mejorar el rumbo del estado, como de hizo y trabajó en Puebla capital, y se puede replicar y mejorar el estado, si tenemos 12 veces más el presupuesto que en el municipio de Puebla capital y trabajamos seis años, como se puede trabajar. No tengo la menor duda de que vamos a ganar y de qué vamos a ganar el rumbo de la entidad".

Además advirtió que hasta el momento únicamente han visto la cara de la candidato oficialista de Morena, que intenta con las encuestas generar una opinión errónea entre la población.

"No me preocupa las encuestas no votan quiénes votan son los ciudadanos ya nos la sabemos así decían también en el pasado proceso electoral de 2021 y les ganamos por 21 puntos porcentuales, así que estamos acostumbrados a ello sí. Nosotros seguiremos de frente de terminados y decididos con la participación de la sociedad ganar esta elección contundente y poder por supuesto realizar este propósito de mejorar varios temas rumbo del estado que por supuesto están en la agenda cómo es la seguridad la salud el campo que está abandonado".

Pero también minimizó las críticas que realizó Alejandro Armenta, sobre su trabajo, al acentuar que cuando los argumentos se acaban comienza el proceso de descalificación.

Bajo ese panorama, Riestra Piña, acentuó que en la coalición Mejor Rumbo para Puebla, han sido en extremo respetuosos con la ley.

"Para nosotros por eso eran muy importante la precampaña qué es una ocasión invaluable para escuchar a la ciudadanía para recorrer las calles de Puebla y por otro lado lo que hemos sentido es un gran ambiente".

Subrayó que los aspirantes de Morena, fueron descarados por qué instalaron en espectaculares propaganda personalizada, violando la ley.

"Fueron ellos los que pintaron el mobiliario público de manera ilegal, fueron ellos los que dispensaron más de 200 o 300 millones de pesos para la promoción personalizada".

Aclaró que no tiene temor al candidato que ponga Morena a la alcaldía, porque miedo y temor solo a Dios y a la muerte.

"Nosotros sentimos que estamos con las convicciones, de frente con las y los ciudadanos, que vengan quienes tengan que venir, estamos preparados”.