El senador de la República, Alejandro Armenta Mier, reiteró que será respetuoso de las movilizaciones como las que llevaron a cabo un grupo de morenistas, pero reiteró el llamado a la inclusión y el diálogo, y esa seguirá siendo la línea que siga; Ignacio Mier señaló que no se debe tener miedo a la democracia.

Entrevistado en el Pasaje del Ayuntamiento, a cincuenta metros de donde se desarrollaba la movilización promovida por David Méndez, y Alejandro Carvajal, aclaró que siempre estará a favor de la libre expresión de las ideas, pero no podía estar en la concentración una vez que sería un delito electoral ya que el tiempo de las precampañas ya terminó.

Alejandro Armenta puntualizó que el proceso de selección de candidatos lo lleva a cabo la Comisión Nacional de Elecciones y ellos saben los tiempos, y hay respeto a las decisiones que ellos toman.

Al insistirle sobre la movilización, aclaró que si la ley se lo permitiera, él habría acudido en calidad de escucha, pero no puede emitir a favor de alguien en particular porque lo que siempre ha pedido es que haya la unidad.

Precisó que la inclusión e una de las claves de Morena para ir avanzando, y hay un respeto para todos los que se expresen ya sea de una u otra manera.

La manifestación

Con más de una hora de retraso al menos trescientas personas encabezadas por Alejandro Carvajal, Claudia Rivera, y David Méndez, marcharon sobre Avenida Reforma hasta llegar al zócalo donde frente al asta bandera realizaron un mitin para pedir que las candidaturas sean para los fundadores de Morena.

Aseguraron que el mejor perfil para representar a Morena debe ser Alejandro Carvajal Hidalgo, un militante con recorrido en el partido que ha acompañado al obradorismo.

Mier respeta la movilización

En conferencia de prensa Ignacio Mier Velazco reconoció que respeta las manifestaciones que se hacen, pero además si es Pepe Chedraui quien represente a Morena porque va adelante en las encuestas, se tiene que apoyar.

Dijo que no hay que tenerle miedo a la democracia porque Morena es un movimiento vivo, cuyos principios no contemplan la demagogia y en donde deben imperar la legitimidad, la transparencia, la apertura y el diálogo en todo el proceso electoral, “si no fuera así me cuestionaría si continuar o no, porque nunca he venido a jugar a hacer política, ni he sido un aventurero de la misma”.

“Debe haber democracia efectiva, inclusión y no sectarismo; si no se abre la puerta para todos buscaré un cerrajero para poderla abrir, nunca acudiré a las patadas. Lo que nos debe asustar en política es el silencio cómplice, pero tenemos tiempo para trabajar en la reconciliación de todos los grupos”, señaló.

Nacho Mier informó que será en la tercera semana de Febrero cuando se defina quién será su compañera de fórmula y el 18 de Enero finalizará su precampaña para ocupar la Cámara Alta, “hice un impase de unos días para dar espacio, por prudencia política, a la precampaña a la gubernatura del estado que recién concluyó”.

El aspirante al Senado deseó a todo el gremio periodístico que el nuevo año les garantice la plena libertad de expresión y de prensa porque es un derecho de todos estar informados; “no debe ser restringida, la labor de ustedes es fundamental, porque hacen que la política sea más transparente; les agradezco mucho por su trabajo y por estar siempre presentes”.