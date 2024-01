De cara al proceso electoral la diputada panista, Guadalupe Leal Rodríguez, reveló que de acuerdo con sus mediciones en el Distrito 16, no tiene rival, además ya habló con los dirigentes Marko Cortés Mendoza y Augusta Valentina Díaz de Rivera; entre otras figuras panistas.

"Las y los ciudadanos del Distrito 16, ya me han solicitado, me piden que derivado de mis iniciativas, de mi trabajo y de mis gestiones, pues me han pedido que me reelija".

Al concluir la entrega del puente vehicular y peatonal de la 66 Poniente en la colonia Naciones Unidas, realizada por el alcalde Adán Domínguez Sánchez, la diputada priorizó que buscará repetir en el cargo.

"Sí estoy buscando la reelección del Distrito 16. No hay nadie más que me haga competencia en el Partido Acción Nacional, en el PRD, en el PRI y en el PSI".

"El líder nacional de Acción Nacional, Marko Cortés, ya tiene conocimiento de mi reelección. Él me ha comentado que mi trabajo ha sido arduo y la Ley de Movilidad, logro del Congreso y también de la bancada del PAN”.