Tras aclarar que su militancia en Morena es de hace ocho años, Mario Montero Rosano señaló que en el partido que decidió militar en la época de la persecución morenovallista, tiene un principio que es la pluralidad y el respeto a los demás, también busca ser diputado por el distrito local 19 conformado por colonias populares que han sido olvidadas.

En entrevista con Intolerancia Diario, el también notario público, comentó que fue su abuelo el periodista Enrique Montero Ponce, quien lo acercó con Andrés Manuel López Obrador, y por ello inició una militancia en la que se dio cuenta que para ser de izquierda no basta con decirlo, sino hay que hacerlo.

Mario Montero cuestionó a quienes ponen etiquetas por hechos del pasado sin analizar lo que realmente ocurrió, y señaló que la única actividad que tuvo en la administración del marinismo, fue estar al frente del voluntariado de la Secretaría de Gobernación a la muerte de su mamá Patricia Rosano, haciendo obra social, de manera honoraria, llevando ayuda a quien más lo necesitaba, sin fondos públicos.

“Yo llego a Morena en medio del morenovallismo, donde una sola persona decidía los destinos del estado, y ya como notario público auxiliar, porque llevo 13 años en el ejercicio, había órdenes estrictas de no atender a la gente que fuera contraria a los apetitos políticos del gobernador en turno”

“Yo lo digo con orgullo, desobedecí esas órdenes y firmé documentos que necesitaban los candidatos de Morena, y por eso me pasó lo que a los demás, me persiguieron, me amenazaron, me corretearon, y por ello llegué a Morena y firmé el acuerdo de Unidad Nacional promovido por Andrés Manuel López Obrador”

Expresó que fue Don Enrique Montero, quien lo llevó en la campaña de 2012, al cierre de campaña de López Obrador, a quien pudo saludar, y posteriormente platicar con él y darse cuenta que era el momento de poner fin a los gobiernos neoliberales.

Destacó que Morena es tan democrático que se le abrió la puerta a cualquiera que quiera participar, no solo los militantes, y como lo dice el precandidato a gobernador, Alejandro Armenta, mientras se cumplan los ideales de no mentir, no robar y no traicionar.

Comentó que busca la candidatura por el distrito 19 de la capital que ha sido una zona olvidada, donde están las colonias populares, y que esa zona alcance el desarrollo de otros puntos de la capital en materia de servicios y seguridad.