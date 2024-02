El equipo de voceros de un Mejor Rumbo para Puebla, nuevamente, ha pedido al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina que exija a sus colaboradores dejar de amenazar a candidatos y a alcaldes del PRI-PAN-PRD-PSI para apartarlos de la contienda electoral.

Fue la Senadora Nancy de la Sierra, quién reveló quién ha realizado un recorrido de alrededor de 60 municipios para escuchar las inquietudes de las personas, pero han escuchado con mucha atención que los presidentes municipales y los protagonistas de su alianza, son amedrentados por los mensajeros del gobierno estatal y hasta por la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla para evitar a toda costa que contienden en el proceso que comenzará en marzo.

Dijo que Céspedes Peregrina se conduce hasta el momento reglamentariamente bien pero insistió que debe sacar a su equipo de gobierno de las acciones de amedrentamiento para dejar el camino llano al candidato oficialista.

"El gobernador se conduce de manera reglamentaria y legal, esperamos que así siga. Si no sabe le informamos; hay muchos de sus colaboradores que usan la amenaza como una forma de coacción para que los poblanos no tenga ese ánimo de ir a las campañas”.

Recapituló que el ejecutivo, ya debe de sacar a todas esas personas del gobierno estatal, que andan amedrentando a las y a los candidatos de otros partidos para evitar que participen.

“Le pedimos que no haya intromisión de funcionarios que citan a muchas y a muchos, y acaban amenazándolos; así nos indican que no quieren participar.

Pero aclaró que momentáneamente no hay denuncias, pero posteriormente se presentarán ante las autoridades correspondientes.

“No voy a dar nombres, no me quisiera meter en problemas porque no hay denuncias, hay intimidación, amenazas, recomendación, pero no hay denuncias, no me gustaría que se malinterpretará”.

Exigió también a la Secretaría de la Función Pública a mantener la paz y s proteger a todas y a todos los candidatos de todos los partidos, en especial a los ciudadanos.

Mapa de riesgos

Además el diputado federal, Humberto Aguilar Coronado, El Tigre, refrendó que el gobernador debe conformar un mapa de riesgos del estado para conocer a dónde las y los candidatos de todos los partidos, sin excepción corren el riesgo perder sus vidas o de que sufran atentados.

"Nosotros hablamos, precisamente, para prevenir ese asunto, presentamos este exhorto para prevenir, pero también pedimos al gobernador integrar un mapa de riesgo en el estado".

Recordó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Federal dijo qué existen por lo menos 50 municipios en donde hay riesgo latente por la presencia de la delincuencia organizada.

"Es importante decirlo queremos que en Puebla no pase esto pars con el mapa de riesgos saber exactamente a dónde corren peligro las candidatas o los candidatos de todos los partidos".