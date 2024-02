Al tiempo de negar la veracidad de un audio, finalmente, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Paola Angon Silva, anunció que no participará en las elecciones del próximo 2 de junio.

En un video subido a sus redes sociales, la alcaldesa señaló que la decisión es ante tantas especulaciones que se han dado en todos estos días y semanas atrás.

“Hoy quiero volver a comentar que no me interesa participar en el proceso electoral. Yo tengo una encomienda que ustedes me dieron, ese voto de confianza para terminar la administración”, aseveró.

Indicó que en su administración inició el 15 de octubre del 2021 y terminará el próximo 14 de octubre del 2024, por lo que faltan pocos meses para cerrarla y entregar buenas cuentas.

Por lo tanto, aseguró que seguirá trabajando por el bienestar de las familias cholultecas y por su tranquilidad, insistió.

“Quiero que quede claro, basta de tantas especulaciones, basta de tanta mentira y basta de tanta intriga. Soy una mujer de convicciones, soy una mujer de palabra y una mujer que lo que empieza termina”.

Finalmente, afirmó que todo lo que está circulando en las redes sociales es completamente falso, por lo que entregará buenas cuentas y con la frente en alto.

Desde un día antes, la alcaldesa en entrevista con medios locales, anunció que no buscará la reelección en el Partido Acción Nacional (PAN).

Explicó que seguirá siendo institucional y está en puerta su cierre de administración, la cual concluye el próximo 14 de octubre.

“Ceo que causó muchas especulaciones y nunca fui yo quien hubiese dicho que iba a buscar una reelección. Siempre dije que tenía intención de participar desde la trinchera donde fuera y lo seguiré haciendo y sigo firme en lo que declare, por el momento la reelección no está dentro de mis planes”, sostuvo.

Con respecto a la renuncia de María Fernanda de la Barreda Angon al PAN, aclaró, “cada quien es libre de decidir en dónde quieres estar o cómo, es mi hija, la seguiré amando toda la vida”, afirmó.

Por su parte, el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo, afirmó que el audio se trata de una campaña negra de los adversarios y también de inteligencia artificial.

“Escucho a nuestros adversarios rasgarse las vestiduras en contra de las campañas negras, cuando son ellos los primeros que las promueven al utilizar inteligencia artificial para armar supuestas conversaciones”, destacó.

Dijo que lo más grave de todo, era que atentaba contra la integridad de una mujer, en este caso de Angon Silva.