Los diputados priistas Silvia de Santillana Rodríguez y Ambrosio Corona Carbarín, interpusieron un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para proteger sus derechos políticos porque los expulsados del PRI, Laura Zapata y Jorge Estefan Chidiac, al pedir licencia menor a los 30 días impiden su protesta como legisladores.

Acompañados por el delegado nacional priista, Roberto Padilla Márquez y el diputado federal Lázaro Jiménez Aquino, apoyaron a sus correligionarios, además tildaron de judas y traidor a Estefan Chidiac.

Fue Corona Carbarin, suplente de Estefan Chidiac, quién lamentó la actitud del expriista por estar despachando en la administración estatal veladamente y continuar en el legislativo.

Pero indicó también que quien hasta antes de no ser postulado nuevamente por el Revolucionario Institucional defendía a su partido, mañosamente usó un periodo menor de licencia para impedir que ingrese al Congreso.

"Mañosamente pidió una licencia menor a 30 días, así se la recibió el Congreso, está afectando mis derechos políticos electorales, por ello, presenté un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque quiere tener un pie en el legislativo, y otro pie en el ejecutivo; no es posible y no lo merece la ciudadanía, que no tengan una representación en el legislativo".

Silvia de Santillana Rodríguez, suplente de la expriista Laura Zapata, también expulsada por apoyar al oficialismo, criticó que no se le permita tomar protesta al cargo.

Además, recordó que suman más de 30 años de trabajo continúo en el PRI.

Los legisladores expulsados por apoyar al partido oficial, Adolfo Alatriste Cantú y Norma Sirley Cabrera, también pidieron permiso menor a los 30 días igual que su líder Estefan para evitar que sus suplentes ocupen sus curules pero no fueron impugnados ante el TEPJF.