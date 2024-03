Ante la propuesta que presentará la bancada del Partido Acción Nacional para limitar las licencias consecutivas menor a los 28 días de diputados locales, la presidenta de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, Silvia Tanús Osorio, advirtió que se podrían estar vulnerando los derechos políticos de los legisladores.

La diputada sin partido, aclaró que las leyes, reglamentos son perfectibles, y lo que se busca de una iniciativa es no ir en contra de los derechos humanos de las personas, y habrá que esperar para ver qué se presenta, y poder emitir una opinión a fondo.

La legisladora sostuvo que no hay parálisis legislativa, además aclaró que cualquier modificación a la ley no es retroactiva, y de llegar a aprobarse tendría que funcionar a partir de la próxima legislatura.

Señaló que se necesita hacer un análisis para que no se violen los derechos políticos, y el estudio sea serio, no coartar los derechos humanos de los diputados, y puntualizó que no están sencillo hacer una modificación de este tipo

Aclaró que es difícil que esta iniciativa pudiera salir en la actual legislatura porque apenas inició el receso, y se regresa en mayo, además de que aún quedarán 15 días de campaña.

La propuesta

El pasado 12 de marzo el coordinador de los diputados locales del Partido Acción Nacional, Rafael Micalco Méndez, anunció que presentará una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Congreso para garantizar que se mantenga operativo.

El legislador, criticó en tribuna que faltaran siete diputados ese día principalmente por no dejar que lleguen los suplentes, y ante ello debiera reformarse la ley para no dejar sin representantes a los ciudadanos.

Expresó que hay un tema de responsabilidad, y es el compromiso que se adquiere cuando salen a buscar el voto para ser los representantes de los ciudadanos en el poder legislativo.

Advirtió que algunas comisiones en los próximos meses podrían tener problemas para sesionar por falta de quórum.