El Instituto Estatal Electoral (IEE), aprobó la candidatura de Guadalupe Martínez Gerardo a la presidencia municipal de Quecholac, reveló, el dirigente estatal del Pacto Social de Integración (PSI), Carlos Navarro Corro.

Además, advirtió que la postulación de su candidata está más firme que nunca, pero tampoco existe alguna posibilidad de un recambio de abanderado en Quecholac de último momento.

El jerarca de esta fuerza política aclaró que a él no le toca andar investigando si Guadalupe Martínez, es hija de sultano o perengano, pero lo único que sabe es que ganará los comicios el primer domingo de junio.

“No he revisado el tema, eso lo lleva el comité de elecciones del partido, pero ayer nos notificó el IEE y todo en orden, no tenemos observaciones de la autoridad y ya cumplimos con todos los temas de claridad”.

Bajo esa perspectiva, recapituló que a él no le toca opinar ni aclarar sobre la postura de la autoridad judicial en torno a las investigaciones que le siguen a una persona en ese municipio que no tiene nada que ver con su partido.

Pero afirmó que corroboró los antecedentes de la candidata, pero “el antecedente a qué se refiere, cuántos años tiene, si tiene novio, qué desayunó, qué va a comer, desafortunadamente sale del control de nosotros”.