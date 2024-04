El candidato a la alcaldía de Puebla por la coalición Sigamos Haciendo Historia, José Chedraui Budib presentó a la planilla de regidores que lo acompañarán en su proyecto de gobierno, a quienes defendió como perfiles capaces y rechazó que por haber armentistas, morenovallistas, barbosistas y expriistas se vaya a generar división al interior de su equipo.



En conferencia de prensa realizada en un conocido hotel de la ciudad, aseguró que más allá de partidos se trabajará por un proyecto en común donde "más que promesas se den acciones".



Particularmente, el abanderado de Morena-PT-PVEM resaltó que es tiempo de las mujeres y prueba de ello es que el 60% de su planilla rumbo al ayuntamiento capitalino lo integran poblanas.



Dijo que desea hacer que las cosas funcionen y consolidar una "ciudad libre, sin inseguridad, sin desigualdad y próspera en innovación y desarrollo".



De paso, hizo alusión a fallas que hay en Puebla capital y que han dejado los gobiernos del PRIANRD, como son alumbrado y pavimemtación.



En esa tónica, José Chedraui presumió que va a remediar lo que está mal y que en ese camino no va a fallar.



"No voy a fallarles. Ni a mi familia ni a la suya", manifestó al referir que hay muchas encuestas que le dan ventaja sobre su más cercano oponente Mario Riestra Piña, candidato de la alianza PAN-PRI-PRD-PSI, pero no se dedica a publicarlas como sí lo hace la oposición para evidenciar que están "desesperados".



A continuación la lista de regidores presentada este lunes por Sigamos Haciendo Historia y que presentó Mónica Silva, inscrita como propuesta a síndica municipal.



Juan Pablo Caso Andrade, candidato suplente de José Chedraui.



Candidatos a regidores:

Maricela Reyes Rosete

Gabriel Biestro Medinilla

Bertha Villavicencio Ramos

Rodrigo Durán Herrera

Vanesa López Silva

Iván Herrera Villagómez

Ivón Enriquez Parra

Leobardo Rodríguez

María Teresa Rivera Vivanco

Carlos Humberto Gómez Tepox

Alondra Méndez Luis

Francisco Javier Ayala Gutiérrez

Gabriela Sánchez Saavedra

Samuel Hernández Carranza

Ana María Solís