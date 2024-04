Después del video a donde se observa a la candidata oficialista a diputada por el Distrito de Cholula, Nayeli Salvatori Bojalil, hacer apología de la violencia que se vive en México y en Puebla, al representar a una ratera hurtando celulares y carteras a usuarios del transporte público, el presidente del Comité Municipal del PAN, Jesús Zaldívar Benavides, advirtió que es inaceptable que quienes aspiran a representar a la población y a cuidar los intereses de las y los mexicanos, se mofen de la realidad derivada de una estrategia fallida de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Es inaceptable que quienes aspiran a representar, y a cuidar los intereses de edad y los mexicanos, se burlen de la realidad, derivada de una estrategia fallida como la de abrazos y no balazos el presidente de México".

Además, priorizó que esa persona confirma que a los candidatos oficialistas, únicamente, importa caminar al margen de la ley, burlarse de la ley y de la norma, pero también se burlan de las y los mexicanos.

"Se burlan de la ley se burlan de la norma y se burlan de la realidad de los mexicanos estos actos deberían indignarnos a todos. Ya basta el dos de junio tenemos una oportunidad, hay que hacer que se vayan".

Refrendó que la inseguridad es un panorama que viven las y los ciudadanos todos los días, cuando las mamás y los papás llevan a sus hijos a las escuelas, cuando recogen a sus hijas de los trabajos y todos los días se exponen a ser asaltados o desparecidas.

"Eso no se vale; no es broma, no es broma. Esto no es un juego; ya basta de que se burlen de los mexicanos".

Censuró que no exista solidaridad de los morenistas hacia las y los mexicanos, porque no se vale que alguien trate de pasarse de agradable, durante esta crisis violenta, privilegiada por la presidencia de la república.

"Ya basta de no darle solidaridad a la población, que es realmente lo importante; yo les preguntaría a las 10 de la noche, si toman el transporte público para cualquier colonia de la periferia, les gustaría que se rieran de ustedes si pasan por una experiencia así, por supuesto que no, tenemos que alzar todos la voz, y decirles y poder que ya es momento de poner un alto a estos personajes, que lo único que hacen es burlarse de la realidad de todos nosotros".