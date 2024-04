Durante su recorrido en Tochtepec, Los Reyes de Juárez y Acatzingo, el candidato de un "Mejor Rumbo para Puebla" a gobernador, Eduardo Rivera Pérez, advirtió que su adversario electoral habla mal de su trabajo porque "no ha hecho nada".

Aclaró que sí tiene experiencia necesaria, porque en su etapa de alcalde pavimentó y rehabilitó calles y avenidas graduó policías, apoyó a mujeres con micro créditos, además, realizó acciones para atraer el turismo, pero, lo más importante, es que ha escuchado las necesidades de las y los poblanos del interior del estado.

"Mi adversario me critica, dijo que las calles y las avenidas no generan progreso, me critica el que yo he hecho muchas calles porque él no ha hecho nada, Morena no ha hecho nada".

Por otro lado, aplaudió la muestra de civilidad política que se vivió en Tochtepec en el Cerro de los Conejos, por compartir el presídium con el abanderado del PSI a presidente municipal, Luis Francisco Pacheco; recordó también que en este municipio un "Mejor Rumbo para Puebla" tuvo un par de opciones, pero desde la trinchera les toque harán equipo con Lalo Rivera.

En los tres municipios realizó un llamado a cuidar el agua, pero también pactó el compromiso de entregar créditos sin intereses a mujeres y a hombres emprendedores, mejorar los servicios de salud, construir más caminos y calles, sin olvidarse del sector primario.

En Los Reyes de Juárez dijo a Isaí Chay Herrera que tendrán los tractores que necesitan para mejorar sus labores agrícolas.

Durante su visita coincidió con Arturo Norato, delegado político; las candidatas Estefanía Díaz y Arely Arellano a diputadas locales; Mariela Amil y Genoveva Huerta a diputadas federales; Ricardo Giorge a diputado federal; Néstor Camarillo, candidato a Senador; las y los aspirantes a presidencias municipales Carmen Pérez de Mixtla, Dora Elia Espinoza de Tepeaca y Javier Jiménez de Acatzingo y Nadia Navarro, al Senado.