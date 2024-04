Al dar por ganador a Alejandro Armenta, candidato de Sigamos Haciendo Historia a la gubernatura de Puebla, el secretario general de Morena, Agustín Guerrero, refirió que después de los primeros 16 días de campaña viene la etapa de “ampliar la ventaja” frente a la alianza Mejor Rumbo por Puebla, y lograr una meta de votación del 70 por ciento el próximo 2 de junio.

Explicó que en este momento hay ciudadanos que podrían abstenerse de votar porque ven que su candidato “ya no va a ganar”, en alusión a Eduardo Rivera Pérez, candidato de la coalición PAN-PRI-PRD y PSI, a quien aseguró Alejandro Armenta le lleva una ventaja de 25 puntos, según las encuestas consultadas por Morena.

“No hay en la lógica nada que pudiera ocurrir para que esta diferencia se revierta y desde el principio dijimos que era una elección de dos, y en el caso del tercero (Fernando Morales de Movimiento Ciudadano) ahí está de testimonial, el tercer candidato está en una posición muy marginal, no pasará de una votación de 4%”, comentó.

En esa tónica, el representante de Morena opinó que a Eduardo Rivera se le ve “desdibujado, sin ideas, sin propuestas y sin iniciativas”, al grado que consideró “ya no entusiasma ni a los suyos”, mientras que Alejandro Armenta de Morena-PT-PVEM, Panal y Fuerza por México ha crecido en la preferencia electoral.

“Al lugar que llega, lugar que llena, hay ánimo y alegría, hay candidatos que hasta rejuvenecen con su presencia”, comentó Agustín Guerrero.

Niegan que exista “mapachera” de Morena

En cuanto al asalto a una vivienda al sur de la ciudad identificada con Morena, la dirigente estatal Olga Lucía Romero Garci-Crespo negó que el lugar fuera sede del partido y tampoco que funcionara como centro para fraguar un “fraude electoral”, práctica que adjudicó al PRI y al PAN.

“Las mapacheras solamente existen en el PAN y en el PRI, en Morena no, nosotros no llevamos a cabo ese tipo de ejercicios, voy a decir que hasta vulgares, porque son una burla para la ciudadanía, y que en realidad no se equivoquen los de enfrente, nosotros no hacemos las mismas cosas que los de enfrente”, refutó.

Mientras que el secretario general Agustín Guerrero señaló que la última mapachera fue en el Hotel MM, durante la elección de 2018, con un enfrentamiento entre panistas y morenistas que derivó en la impugnación de la elección en Puebla, cuando contendieron la Martha Erika Alonso y Miguel Barbosa.