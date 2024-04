Al advertir que ve mano negra en el desarrollo del debate a la gubernatura poblana del domingo 12 de mayo por las restricciones democráticas y a apertura a la ciudadanía, el candidato a gobernador de un Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera Pérez, refrendó su llamado al candidato oficialista Alejandro Armenta Mier responder por qué solo quiere un debate, sí semanas atrás dijo que estaba en disposición de debatir las veces que sean necesarias.

Subrayó que ese formato acartonado aprobado por el IEE, rompe en Puebla, el panorama de apertura democrática a nivel nacional, arropado con la participación de las y los ciudadanos.

Bajo ese panorama, lamentó la cancelación del debate a la presidencia municipal de Puebla, pero acentuó que le queda claro que el mejor candidato es Mario Riestra Piña.

"La verdad es que la propuesta y el formato queda a deber mientras estamos viendo la tendencia a nivel nacional a nivel federal y en otros debates también a nivel local. La verdad es que aquí en Puebla quedaron a deber, yo sí veo por supuesto mano negra en el sentido de influir para que no hubiera sido un debate flexible; no hay bolsa de tiempo en las intervenciones, no hay intervención de la sociedad qué les costaba abrir el debate a la opinión de los ciudadanos para poder hacer algunas propuestas, preguntas, sugerencias; tampoco se abre esa posibilidad. Hoy tendremos un segundo debate por ejemplo en la Ciudad de México, en Jalisco ya se realizó el segundo debate y en Puebla solamente hay uno".

Recapituló que en ocasiones los protagonistas llegan muy gallitos, pero a la hora de la verdad de echan para atrás.

"Aprovechando que ya se canceló el debate de la candidatura a la presidencia municipal, el cual lamento mucho, y luego a veces son muy gallitos algunos aspirantes, y a la hora de la hora se echan para atrás, como fue en el asunto de la candidatura de la presidencia municipal; para mí eso demuestra que el mejor candidato y que es un buen gallo es Mario Riestra".

Rivera Pérez puntualizó que es lamentable que no se le dé la oportunidad a la sociedad de conocer quién es quién, y quién tiene las mejores propuestas y argumentos.

"El debate es parte de una obligación democrática entonces aquellos que de alguna manera hacen mucho ruido y pocas nueces, se ve que su convicción democrática no es real, y que simplemente quieren utilizar el tema del aparador en función de su conveniencia".

Desde Atlixco anunció que estará para afrontar y enfrentar, y llevar a cabo bien este ejercicio democrático y los poblanos y poblanas son los que tendrán la mejor opinión del desempeño.

"No les tengo miedo, había dicho que cuando quieran, como quieran y donde quieran, pero es lamentable que solamente hasta el momento haya una solo encuentro de debate entre los candidatos a gobernador".

Recapituló que el árbitro poblano debe tener apertura y una apuesta democrática para poder hacer este ejercicio y no ve en el Instituto Electoral del Estado ninguna intención real de fomentar este ejercicio democrático.