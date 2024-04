Diversas agresiones ha sufrido en la campaña la candidata a la reelección por la presidencia municipal de Santa Rita Tlahuapan, Rosicely Díaz, inclusive una de manera física.

Así lo reveló la candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en entrevista a Intolerancia Diario, luego de que el pasado sábado denunció a su contrincante electoral , Javier Huerta, por violencia política de género

Detalló que la denuncia fue interpuesta ante el Instituto Electoral del Estado (IEE), luego de que el candidato del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) señalara en una entrevista a un medio de comunicación, que quien gobernada el municipio era el tío de la alcaldesa.

Cabe resaltar que Rosicely Díaz es la actual presidenta municipal de Tlahuapan, quien no dejó el cargo para buscar la reelección, por lo que anda en campañas por las tardes, cuando deja los asuntos del ayuntamiento.

Comentó que además de dichos señalamientos, también ha tenido altercado con gente de Morena, incluso uno de ellos llegando a empujarla en un evento.

Indicó que dejó pasar esa agresión, además de que no ha solicitado seguridad, porque la gente podría malinterpretar que está abusando de su poder como alcaldesa.

“Ya se interpuso la denuncia el sábado pasado, fue por un video donde le hacen una entrevista (a Javier Huerta) en Hoy Informativo, donde dice que Joel Díaz es el que está gobernando y que yo solamente soy la fachada, que yo no gobierno, que es mi tío el que lo está haciendo”, dijo la candidata priista.

Dijo que la prueba ya fue entregada al IEE para la denuncia por violencia política de género.

-¿Ha habido más agresiones en su campaña?-

-Sí, por parte de él (Javier Huerta) en las reuniones constantemente es el mismo tema, hay gente que va a sus reuniones y el tema soy yo, pero lo que puedo probar es con el video.

“La gente del candidato de Morena también, ya hubo dos intentos, uno fue más agresivo. Yo llegué a una reunión con puras mujeres y llegaron ellos, no me dejaban hablar, al salir del lugar me rodearon y uno me empujó”, dijo.

“La verdad que ese momento me atonté, no hice la denuncia y no me sé el nombre de la persona que llegó a agredirme físicamente. Me sacó mi gente”, dijo.

Asimismo, indicó que en otra ocasión en su calidad de presidenta, "los vecinos estuvieron con el tema, la misma gente de la primera ocasión llegaron y me fui para no generar conflicto".

-¿Ante las agresiones ha pedido seguridad?-

-Me lo proponía mi abogado, mis asesores me decían que pidiéramos apoyo de la Policía estatal, porque es la que brinda la seguridad, pero la verdad me he detenido a hacerlo, porque sigo en el cargo (alcaldesa) y no quiero que se diga que es un abuso de poder o de cosas por el estilo.

“Tengo entendido que Javier Huerta ya pidió apoyo, pero nosotros somos los que deberíamos de pedirlo para protección de él”, indicó, al señalar que de ser necesario nuevamente pedirá la seguridad oficial.